НАТО ввело в эксплуатацию третью авиабазу в Прибалтике

Короткая ссылка
НАТО после завершения модернизации и сертификации ввело в режим полномасштабного использования военный аэродром Лиелварде в Латвии.

«Теперь союзные ВВС НАТО имеют доступ ещё к одному модернизированному военному аэродрому в регионе Балтики. Аэродром Лиелварде способен принимать союзные самолёты в любое время суток и в любых погодных условиях», — приводит Интерфакс сообщение НАТО.

Отмечается, что истребители НАТО, осуществляющие патрулирование в регионе Балтики, смогут использовать аэродром в качестве запасной взлётно-посадочной площадки.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после первого дня встречи министров обороны стран Североатлантического альянса объявил об увеличении присутствия НАТО в Черноморском регионе.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО на фоне призывов к сдерживанию России стягивает силы к границам страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить