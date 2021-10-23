НАТО ввело в эксплуатацию третью авиабазу в Прибалтике
«Теперь союзные ВВС НАТО имеют доступ ещё к одному модернизированному военному аэродрому в регионе Балтики. Аэродром Лиелварде способен принимать союзные самолёты в любое время суток и в любых погодных условиях», — приводит Интерфакс сообщение НАТО.
Отмечается, что истребители НАТО, осуществляющие патрулирование в регионе Балтики, смогут использовать аэродром в качестве запасной взлётно-посадочной площадки.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после первого дня встречи министров обороны стран Североатлантического альянса объявил об увеличении присутствия НАТО в Черноморском регионе.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО на фоне призывов к сдерживанию России стягивает силы к границам страны.