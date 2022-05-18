Президент Хорватии высказался против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Хорватский президент Зоран Миланович заявил о намерении проинструктировать постпреда Хорватии при НАТО Марио Нобило проголосовать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО до того момента, пока не будет решён вопрос реформирования избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.

Об этом он сказал на пресс-конференции. Заявление Милановича приводит ТАСС.

«Что мне тогда остаётся — написать инструкцию хорватскому послу (при НАТО о необходимости голосования против Финляндии и Швеции), поставить его в неловкое положение», — сказал Миланович.

По словам хорватского лидера, те, кто проголосуют в парламенте против ратификации соглашения о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, будут на стороне национальных интересов Хорватии.

Ранее агентство DPA со ссылкой на источники сообщило, что Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

До этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО.