Эрдоган: Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО.
Эрдоган: Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО
  • AP
  • © Burhan Ozbilici

Об этом он заявил на брифинге.

«Мы не можем сказать «да». Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать «да», пусть не обижаются», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что главы министерств иностранных дел Швеции, Финляндии и Турции — Анн Линде, Пекка Хаависто и Мевлют Чавушоглу — обсудят вступление скандинавских стран в НАТО в Анкаре.

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