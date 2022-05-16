Эрдоган: Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО.

Об этом он заявил на брифинге.

«Мы не можем сказать «да». Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать «да», пусть не обижаются», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что главы министерств иностранных дел Швеции, Финляндии и Турции — Анн Линде, Пекка Хаависто и Мевлют Чавушоглу — обсудят вступление скандинавских стран в НАТО в Анкаре.