Главы МИД Швеции, Финляндии и Турции проведут встречу в Турции
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Об этом сообщает телеканал SVT News со ссылкой на МИД Швеции.
Как отмечается, на переговорах Турция объяснит свои возражения против вступления Швеции и Финляндии в альянс.
Ранее телеканал TRT Haber сообщил, что Финляндия и Швеция отказались передать Турции 33 подозреваемых в терроризме.
Как отмечал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, из-за этого турецкий народ просит руководство страны заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
По его словам, Турция ожидает, что Швеция и Финляндия устранят опасения Анкары.