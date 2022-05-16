Главы МИД Швеции, Финляндии и Турции проведут встречу в Турции

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Главы Министерства иностранных дел Швеции, Финляндии и Турции Анн Линде, Пекка Хаависто и Мевлют Чавушоглу обсудят вступление скандинавских стран в НАТО в Анкаре.
Главы МИД Швеции, Финляндии и Турции проведут встречу в Турции
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  • © Baris Kaygisiz / EyeEm

Об этом сообщает телеканал SVT News со ссылкой на МИД Швеции.

Как отмечается, на переговорах Турция объяснит свои возражения против вступления Швеции и Финляндии в альянс.

Ранее телеканал TRT Haber сообщил, что Финляндия и Швеция отказались передать Турции 33 подозреваемых в терроризме.

Как отмечал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, из-за этого турецкий народ просит руководство страны заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

По его словам, Турция ожидает, что Швеция и Финляндия устранят опасения Анкары.

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