Главы МИД Швеции, Финляндии и Турции проведут встречу в Турции

Главы Министерства иностранных дел Швеции, Финляндии и Турции Анн Линде, Пекка Хаависто и Мевлют Чавушоглу обсудят вступление скандинавских стран в НАТО в Анкаре.

Об этом сообщает телеканал SVT News со ссылкой на МИД Швеции.

Как отмечается, на переговорах Турция объяснит свои возражения против вступления Швеции и Финляндии в альянс.

Ранее телеканал TRT Haber сообщил, что Финляндия и Швеция отказались передать Турции 33 подозреваемых в терроризме.

Как отмечал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, из-за этого турецкий народ просит руководство страны заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

По его словам, Турция ожидает, что Швеция и Финляндия устранят опасения Анкары.