Турция ожидает, что Швеция и Финляндия устранят опасения Анкары на фоне вступления в НАТО

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Турция готова работать над проблемой вступления в НАТО Финляндии и Швеции, которые при этом оказывают поддержку Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической организацией. С таким заявлением выступил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Турция ожидает, что Швеция и Финляндия устранят опасения Анкары на фоне вступления в НАТО
  • AP
  • © Michael Sohn

На пресс-конференции он назвал неприемлемыми экспортные ограничения в отношении Турции со стороны стран, которые намерены вступить в альянс.

«Было предложено совместно работать для устранения опасений турецкой стороны», — цитирует министра агентство Anadolu.

Он подчеркнул, что эти страны должны прекратить поддерживать террористические организации.

Как ранее сказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, Турция наблюдает за обсуждением возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но пока не может смотреть на это положительно.

Его представитель Ибрагим Калын выразил надежду на то, что эти страны покончат с существованием на своей территории Рабочей партии Курдистана, которая признана турецкими властями террористической организацией.

Как отмечал Чавушоглу, турецкий народ просит руководство страны заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

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