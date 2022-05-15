Турция ожидает, что Швеция и Финляндия устранят опасения Анкары на фоне вступления в НАТО
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На пресс-конференции он назвал неприемлемыми экспортные ограничения в отношении Турции со стороны стран, которые намерены вступить в альянс.
«Было предложено совместно работать для устранения опасений турецкой стороны», — цитирует министра агентство Anadolu.
Он подчеркнул, что эти страны должны прекратить поддерживать террористические организации.
Как ранее сказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, Турция наблюдает за обсуждением возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но пока не может смотреть на это положительно.
Его представитель Ибрагим Калын выразил надежду на то, что эти страны покончат с существованием на своей территории Рабочей партии Курдистана, которая признана турецкими властями террористической организацией.
Как отмечал Чавушоглу, турецкий народ просит руководство страны заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.