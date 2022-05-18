DPA: Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Об этом информирует агентство DPA.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Турция за согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО требует в том числе включения Анкары в программу поставок самолётов F-35 и отмены санкций за покупку у России С-400.

Кроме того, по данным источников агентства, Турция требует от шведских и финских властей публичного осуждения Рабочей партии Курдистана и связанных с ней организаций.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО.