Bloomberg назвал требования Турции для одобрения членства Финляндии и Швеции в НАТО
По словам источника, Турция хочет, чтобы её снова включили в программу по F-35, из которой её исключили после покупки у России зенитных ракетных комплексов С-400.
«Более того, Турция хочет, чтобы США сняли санкции за обладание ею ракетами С-400», — информирует агентство.
Также Турция запрашивает у Соединённых Штатов покупку нескольких десятков F-16, а также комплектов для проведения модернизации ранее приобретённых самолётов, говорится в сообщении.
Источники добавили, что Анкара также ожидает снятия со стороны Швеции и Финляндии ограничения на экспорт оружия, которое они наложили на Турцию в 2019 году.
К тому же, турецкая сторона требует от шведских и финских властей публичного осуждения Рабочей партии Курдистана и связанных с ней организаций.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО.