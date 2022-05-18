Bloomberg назвал требования Турции для одобрения членства Финляндии и Швеции в НАТО

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Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция для одобрения с её стороны вступления Финляндии и Швеции в НАТО требует в том числе включения Анкары в программу поставок самолётов F-35 и отмены санкций за покупку у России С-400.

По словам источника, Турция хочет, чтобы её снова включили в программу по F-35, из которой её исключили после покупки у России зенитных ракетных комплексов С-400.

«Более того, Турция хочет, чтобы США сняли санкции за обладание ею ракетами С-400», — информирует агентство.

Также Турция запрашивает у Соединённых Штатов покупку нескольких десятков F-16, а также комплектов для проведения модернизации ранее приобретённых самолётов, говорится в сообщении. 

Источники добавили, что Анкара также ожидает снятия со стороны Швеции и Финляндии ограничения на экспорт оружия, которое они наложили на Турцию в 2019 году.

К тому же, турецкая сторона требует от шведских и финских властей публичного осуждения Рабочей партии Курдистана и связанных с ней организаций.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО.

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