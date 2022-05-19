Эрдоган: Турция проинформировала страны НАТО, что скажет «нет» членству Швеции и Финляндии

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Турция проинформировала страны НАТО, что скажет «нет» членству Швеции и Финляндии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган: Турция проинформировала страны НАТО, что скажет «нет» членству Швеции и Финляндии
  • AP
  • © Burhan Ozbilici

«Мы не хотим совершать одну и ту же ошибку дважды. Поэтому будем продолжать нашу политику в этом отношении решительно. Мы сказали нашим партнёрам, что скажем «нет» членству Швеции и Финляндии в НАТО. Будем продолжать наш путь в этом же направлении», — сказал он в беседе с молодёжью, его речь цитирует РИА Новости.

Хорватский президент Зоран Миланович также заявил о намерении проинструктировать постпреда Хорватии при НАТО Марио Нобило проголосовать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО до того момента, пока не будет решён вопрос реформирования избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.

18  мая послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО.

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