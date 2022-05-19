Курс на десуверенизацию: чем может обернуться для Финляндии и Швеции вступление в НАТО

Финляндия и Швеция подали официальные заявки на вступление в НАТО. Этот шаг поприветствовал генсек альянса Йенс Столтенберг, назвав его историческим. Он также отметил, что в блоке «полны решимости» проработать все вопросы и достичь быстрого завершения процесса. Между тем в российском МИД обратили внимание, что консенсуса по присоединению новых членов в альянсе нет. По данным СМИ, Турция уже заблокировала переговоры по заявкам, так как обвиняет новых кандидатов в поддержке организаций, которые считает террористическими. Вместе с тем, отмечают эксперты, даже если Швеция и Финляндия пополнят ряды НАТО, это не будет иметь принципиального значения для РФ, поскольку в Балтийском регионе и так присутствуют государства — члены блока и Москва уже предприняла необходимые меры для купирования потенциальных угроз.

Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф подали официальные заявки на вступление их стран в альянс. Документы были вручены генеральному секретарю блока Йенсу Столтенбергу на торжественной церемонии, которую транслировала онлайн пресс-служба НАТО. Генсек поприветствовал решение Хельсинки и Стокгольма, назвав его историческим.

«Я тепло приветствую запросы Финляндии и Швеции о присоединении к НАТО. Вы — наши самые близкие партнёры. И ваше членство в НАТО укрепило бы нашу общую безопасность», — заявил Столтенберг на церемонии.

Он отметил, что теперь члены альянса рассмотрят следующие шаги на пути этих государств в блок.

«Необходимо учитывать интересы безопасности всех союзников. И мы полны решимости проработать все вопросы и достичь быстрого завершения процесса», — пояснил Столтенберг.

При этом генсек альянса подчеркнул, что за последние дни многие союзники выразили приверженность обеспечению безопасности Финляндии и Швеции.

«НАТО уже проявляет бдительность в регионе Балтийского моря, и силы НАТО и государств-членов будут продолжать адаптироваться по мере необходимости», — сообщил Столтенберг.

Заявка от Финляндии была накануне подписана главой МИД Пеккой Хаависто после того, как президент страны Саули Ниинистё официально одобрил принятое парламентом страны решение о вступлении в альянс (188 депутатов проголосовали за, восемь — против).

В тот же день своё заявление оформила и Швеция. О подписании документа министр иностранных дел королевства Анн Линде сообщила в Twitter. Ранее, 15 мая, о решении подать заявку в блок сообщила правящая Социал-демократическая партия (S/SAP). В парламенте по этому вопросу 16 мая прошли дебаты, однако голосование не проводилось.

Заявки государств уже поприветствовал президент США Джо Байден, отметив, что Финляндия и Швеция — давние и надёжные партнёры Соединённых Штатов.

Ранее ряд стран НАТО публично выразили готовность поддержать вступление новых кандидатов в альянс.

Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен (слева) и Аксель Вернхофф с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом

AP

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Вместе с тем в МИД России обратили внимание на то, что единодушного согласия по поводу того, что Финляндия и Швеция должны быть приняты в альянс, среди государств — членов НАТО нет.

«Никакой солидарности-то и нет, и общности взглядов, и единства. Причём у этого выражения есть две грани. Первое — нет единства в их собственных рядах. И ведь это же не просто различие... в видении перспектив... Это претензии друг к другу, граничащие с ненавистью», — отметила в интервью агентству БЕЛТА официальный представитель ведомства Мария Захарова.

При этом разногласия есть не только на уровне союзников, но и внутри самих Финляндии и Швеции.

«Нет единства между политическим истеблишментом, политическим руководством этих стран и народом... Ведь сейчас те решения, которые принимались, они выдаются за решения свободолюбивой Финляндии и Швеции, а на самом деле они являются втягиванием этих стран в НАТО. И отнюдь не зиждятся, не основываются на мнении населения этой страны», — подчеркнула она.

В частности, в Швеции на недемократичность процесса принятия решения о вступлении в блок указала 16 мая на дебатах в парламенте лидер Левой партии Нуши Дадгостар. Она заявила, что по этому вопросу не учитывалось мнение избирателей, что «подрывает легитимность решения», а сам процесс «является предательством электората».

Анкара против

Тем временем перспективе соседствовать в альянсе со шведами и финнами не рады в Турции. В частности, агентство DPA со ссылкой на свои источники сообщило, что Анкара заблокировала переговоры по вступлению этих стран в НАТО.

Ранее, 13 мая, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подчёркивал, что у Анкары «нет позитивной позиции» по будущему членству Стокгольма и Хельсинки. Причиной тому он назвал их содействие организациям, которые в Турции считаются террористическими. Позднее, 16 мая, Эрдоган довольно резко отреагировал на сообщения о том, что Швеция намерена направить в Анкару делегацию для разрешения существующих разногласий.

«Кажется, в понедельник (23 мая. — RT) в Турцию собираются приехать. Приехать, чтобы нас убедить? Извините, но пусть не утруждаются», — заявил политик.

К тому же, отметил он, Анкара не может сказать «да» по вопросу присоединения к альянсу тем, «кто накладывает на Турцию санкции».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

РИА Новости

© Сергей Карпухин

Финляндия и Швеция наложили эмбарго на поставку своего оружия в Турцию в 2019 году после её вторжения в Сирию для того, чтобы оттеснить от границы курдские «Отряды народной самообороны».

Свою позицию Эрдоган вновь подтвердил 18 мая на заседании правящей партии, лидером которой является. По его словам, Турция защищает свои границы и укрепляет свою безопасность, параллельно добросовестно выполняя свои обязательства в НАТО.

«Однако это не означает, что мы будем соглашаться на каждое поступающее предложение. Расширение НАТО имеет для нас смысл только при условии, что волнующие нас вопросы принимаются во внимание. Просить нас поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, оказывая при этом всяческую поддержку террористической организации — Рабочей партии Курдистана — и (курдским. — RT) Отрядам народной самообороны, — это по меньшей мере непоследовательно», — пояснил он.

В связи с этим президент выразил надежду, что позиция Турции будет услышана западными союзниками.

Обеспокоенность высказываниями Турции ранее выразил в интервью Шведскому радио сопредседатель Курдского национального конгресса Ахмет Карамус. По его словам, курдские организации встревожены, что власти страны могут пойти на какие-то уступки Турции ради ратификации заявки в НАТО.

Однако помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга 18 мая заявил, что озабоченности Турции по вопросу вступления в НАТО Финляндии и Швеции можно разрешить.

Эксперты считают, что позиция, которую сейчас заняло турецкое руководство, больше является игрой на публику и традиционной стратегией в стремлении извлечь из любой ситуации какую-либо пользу для себя.

«Это нормальное поведение Анкары, её политическая и стратегическая культура. Там пытаются получить как можно большие дивиденды. И действуют они не в пику НАТО, а чтобы договориться с партнёрами по альянсу на своих условиях», — заметил в беседе с RT ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков.

Его мнение разделяет и замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман. Он предполагает, что в основном торг будет идти с США.

«Это скорее попытка Анкары выторговать для себя более выгодные условия пребывания в НАТО. Они хотят получить от США истребители пятого поколения и добиться негласного одобрения на закупку российских ПВО. И у Эрдогана сейчас отличная переговорная позиция. Он может стать преградой для дальнейшего расширения альянса, хотя в глубине души этого и не хочет», — пояснил в комментарии RT аналитик.

Он также отметил: сообщения о том, что Турция уже заблокировала какие-либо переговоры по заявкам, говорят о том, что Анкара пытается демонстрировать свою политическую волю и повышать значимость собственного членства в НАТО.

«Скорее всего, это демонстративный жест, адресованный американским партнёрам Турции по НАТО. Однако США не привыкли вести диалог на равных даже со своими партнёрами. Поэтому, вероятно, в ход пойдёт откровенное давление и политический и экономический шантаж, угрозы санкций. Другое дело, что Эрдоган под этим давлением не прогнётся, потому что он принципиальный человек и попытается подсказать Вашингтону взаимовыгодный путь решения этой проблемы», — сказал Фельдман.

Между тем последовать примеру Турции призвал и президент Хорватии Зоран Миланович. На пресс-конференции 18 мая он заявил, что намерен проинструктировать постпреда республики при НАТО Марио Нобило проголосовать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, вето на принятие новых членов в альянс — единственный вариант привлечь внимание к проблеме реформирования избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине (БиГ) и защиты прав хорватов.

Нет непосредственной угрозы

Между тем в России не видят для себя большой проблемы в присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. В частности, об этом заявил Владимир Путин на юбилейном саммите ОДКБ 16 мая.

«У России нет проблем с этими государствами, нет. Поэтому в этом смысле непосредственной угрозы для нас — расширения за счёт этих стран — для России не создаётся», — сказал президент России.

Тем не менее российский лидер отметил, что расширение военной инфраструктуры на эту территорию вызовет ответную реакцию РФ, которая будет соразмерна тем угрозам, которые могут там создаваться.

При этом в телефонном разговоре с Саули Ниинистё 14 мая он подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности той же Финляндии не существует.

По мнению экспертов, шаг, на который пошли сегодня Стокгольм и Хельсинки, имеет больше эмоциональный, чем прагматичный характер.

«Финляндия и Швеция считают, что, вступив в НАТО, они обеспечат свою национальную безопасность благодаря развёртыванию над ними натовского зонтика. Но они делают шаг, который Россия может расценить как недружественный. А она не рассматривает западные страны как противников по отдельности. В такой роли Москва может начать их видеть, только когда они начинают двигаться в фарватере американской политики, прикрываясь НАТО», — заметил Павел Фельдман.

Legion-Media

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В свою очередь, Сергей Ермаков указал, что, подаваясь в НАТО, и Финляндия, и Швеция фактически добровольно отказываются от своего суверенитета в области безопасности. И этой десуверенизации будет способствовать 5-я статья устава НАТО о коллективной безопасности.

«Коллективная оборона — это, с одной стороны, плюс, ради этого они и вступают в НАТО, а с другой стороны, это накладывает дополнительные обязательства. Однако нынешний истеблишмент этих государств счёл допустимым такой шаг», — сказал аналитик.

Эксперты также считают, что присоединение Хельсинки и Стокгольма к НАТО не сильно изменит геополитическую ситуацию в регионе.

«В Балтийском регионе и так присутствуют страны НАТО. Россия уже предприняла необходимые меры для купирования этой угрозы. Разумеется, придётся наращивать военное присутствие на границе с Финляндией, увеличивать ракетное и ядерное сдерживание. Но тут важна позиция руководства этих стран. Судя по прямым контактам, они пока не намерены предпринимать недружественные шаги, собираясь ограничиться вхождением в зону безопасности НАТО. Если же они будут заниматься провокациями, то РФ найдёт военные меры, которые отрезвят эти страны», — резюмировал Павел Фельдман.