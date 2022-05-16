Эрдоган призвал делегатов из Швеции и Финляндии «не утруждать себя» поездкой в Турцию

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рекомендовал делегациям из Швеции и Финляндии «не утруждать себя» поездками в республику, чтобы убедить Анкару согласиться на принятие их в НАТО.
Эрдоган призвал делегатов из Швеции и Финляндии «не утруждать себя» поездкой в Турцию
  • AP
  • © Burhan Ozbilici

Об этом он сказал на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

«Даже в их (Швеции и Финляндии. — RT) парламентах есть сторонники терроризма. Приедут ли они нас уговаривать? Пусть не утруждают себя», — цитирует его ТАСС.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО.

16 мая сообщалось, что главы министерств иностранных дел Швеции, Финляндии и Турции — Анн Линде, Пекка Хаависто и Мевлют Чавушоглу — обсудят вступление скандинавских стран в НАТО в Анкаре.

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