Байден заявил о поддержке заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

Президент США Джо Байден, заявил, что поддерживает заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, и назвал их «историческими».

«Я горячо приветствую и решительно поддерживаю исторические заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО», — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

По его словам, обе страны явлются давними партнёрами альянса.

Он добавил, что США будут продолжать сохранять мощное присутствие в регионе Балтийского моря.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен гарантировать скорейшее решение вопросов включения Швеции и Финляндии в альянс.