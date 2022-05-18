Байден заявил о поддержке заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО
- AP
«Я горячо приветствую и решительно поддерживаю исторические заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО», — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.
По его словам, обе страны явлются давними партнёрами альянса.
Он добавил, что США будут продолжать сохранять мощное присутствие в регионе Балтийского моря.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен гарантировать скорейшее решение вопросов включения Швеции и Финляндии в альянс.