Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал планы Швеции вступить в НАТО.

«Буквально на днях Швеция решила отказаться от своего нейтралитета, вступить в НАТО. Мы понимаем, что, вступая в НАТО, государство теряет часть своего суверенитета», — сказал он, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание». Его слова приводит ТАСС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен гарантировать скорейшее решение вопросов включения Швеции и Финляндии в альянс.