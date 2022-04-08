«Тактика Анкары приносит свои плоды»: почему в США допустили возможность продажи Турции истребителей F-16

Возможная продажа истребителей F-16 Турции соответствует интересам национальной безопасности США, считают в Белом доме. Об этом говорится в ответе Госдепа на запрос группы конгрессменов. Как следует из документа, Вашингтон рассматривает оборонные связи Анкары с Киевом как «важный сдерживающий фактор злонамеренного влияния в регионе». К тому же в ведомстве полагают, что Турция уже «заплатила значительную цену» за сделку по покупке российских комплексов С-400, возмутившую Соединённые Штаты. По мнению экспертов, текущая риторика Вашингтона в отношении Анкары говорит о том, что Турция выбрала весьма эффективную геополитическую стратегию. Аналитики отмечают, что занятая позиция позволила турецким властям проводить собственную линию и защищать интересы республики в отношениях с крупными державами.

В администрации президента США сочли потенциальную продажу Турции истребителей F-16 соответствующей интересам национальной безопасности. Об этом говорится в письме Госдепартамента, подготовленном в ответ на обращение группы конгрессменов.

«Администрация считает, что существуют... насущные долгосрочные интересы НАТО в плане единства альянса и потенциала, а также интересы США в плане национальной безопасности, экономики и торговли, подкрепляемые соответствующими торговыми связями США и Турции в оборонной сфере», — следует из документа.

В ведомстве признают наличие напряжённости в отношениях с турецкой стороной, однако отмечают, что республика — давний союзник по НАТО, обладающий второй по величине армией среди членов альянса. К тому же в Госдепе обратили внимание на турецко-украинские оборонные связи, назвав их «важным сдерживающим фактором злонамеренного влияния в регионе».

«Мы и дальше будем подчёркивать для Анкары важность сохранения оперативной совместимости с альянсом и использования своего военного потенциала для поддержания усилий НАТО и продвижения наших общих целей, одновременно с этим продолжая привлекать правительство Эрдогана к ответственности за действия, противоречащие нашим интересам», — говорится в письме.

Комментируя покупку Турцией российских ЗРК С-400, в Госдепе отметили, что, с точки зрения американской стороны, Анкара уже заплатила «существенную цену» за это решение, лишившись права участвовать в программе по производству истребителей F-35 и понеся издержки из-за санкций.

Госдеп США

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Разногласия по системам

Напомним, отношения США и Турции осложнились после того, как республика в 2017 году заключила с РФ сделку на $2,5 млрд по приобретению комплексов С-400. Свои обязательства по поставке компонентов систем Россия выполнила к осени 2019-го.

Этот шаг Анкары вызвал серьёзное недовольство Вашингтона и руководства НАТО. Так, США исключили республику из программы создания истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, к которой она присоединилась в 2007 году, и ввели рестрикции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Турции также было отказано в поставке партии F-35, за которые она уже заплатила $1,4 млрд.

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Противоречия между Анкарой и Вашингтоном обострились в декабре 2019 года. Тогда президент Реджеп Тайип Эрдоган даже пригрозил закрыть американским военным доступ на турецкие базы Инджирлик и Кюреджик.

Как он позднее заявил в интервью американскому телеканалу CBS, никто не имеет права вмешиваться в то, какие оборонные системы и у какой страны решила приобрести Турция. Он также подчеркнул, что республика намерена продолжать закупку у России С-400.

Полярность взглядов

Стоит отметить, что письмо Госдепартамента, обнародованное только сейчас, датировано 17 марта. Оно стало ответом на запрос группы конгрессменов от 4 февраля, в котором они потребовали от госсекретаря Энтони Блинкена и главы Минобороны Ллойда Остина отклонить запрос Турции на приобретение новых F-16, а также комплектующих для модернизации уже имеющихся у республики самолётов. По мнению американских политиков, Анкару не стоит поощрять поставками боевых машин, так как она пренебрегает своими обязанностями государства — члена НАТО и ставит под угрозу национальную безопасность США. В частности, конгрессмены поставили в вину Эрдогану последовательное использование тактики по сталкиванию США и России ради достижения собственных желаемых целей, а также нарушение прав человека.

По мнению американских политиков, продажа модернизированных истребителей «не побудит Эрдогана изменить курс и стать добропорядочным актором».

«Практика показывает, что он не изменит своё поведение, пока США не задействуют все свои дипломатические инструменты, включая точечные экономические санкции», — говорилось в письме парламентариев.

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Между тем эксперты констатируют, что сейчас в турецко-американских отношениях наблюдается потепление. Так, 4 апреля в Анкаре стороны запустили cтратегический механизм по сотрудничеству, в рамках которого планируется наладить взаимодействие в экономике и обороне. Кроме того, Соединённые Штаты приветствовали усилия Турции по налаживанию диалога между Россией и Украиной.

Анкара, действительно, активно пытается содействовать переговорному процессу между Москвой и Киевом. Впервые с посреднической инициативой Эрдоган выступил ещё в ноябре 2021 года. Затем аналогичное предложение поступило 27 февраля, уже после начала российской спецоперации. А 29 марта Стамбул стал площадкой для четвёртого раунда переговоров РФ и Украины.

При этом Турция занимает неоднозначную позицию по ряду вопросов в отношениях РФ и Украины. Так, Анкара не признаёт воссоединение Крыма с Россией в 2014 году, поставляет Киеву оружие, в том числе ударные беспилотники Bayraktar, а также декларирует поддержку территориальной целостности Украины.

В то же время Турция отказывается присоединяться к антироссийским санкциям и планирует увеличить объёмы расчётов с РФ в национальных валютах в сферах торговли и туризма. Эрдоган в очередной раз заявил о такой позиции 25 марта. Как пояснил позднее его представитель Ибрагим Калын в интервью TRT Haber, Турция не идёт на этот шаг, чтобы не сжигать все мосты в отношениях с Россией и поддерживать переговорный процесс.

Плодотворная тактика

Относительно комментария Госдепа на тему возможной продажи Анкаре истребителей F-16, опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что турецкая геополитическая стратегия показала свою эффективность.

«Это свидетельство того, что политика лавирования между различными центрами силы в данном случае себя оправдала и в Турции добились всего, чего хотели: с одной стороны, это сделка с Россией на поставку С-400, с другой — де-факто принятие этой сделки США. Очевидно, что такая тактика приносит свои плоды», — пояснил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Вид на Стамбул

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По его словам, Турции удалось наглядно продемонстрировать, что при наличии политической воли и необходимых ресурсов можно успешно проводить свою линию и отстаивать свои интересы даже в отношениях с крупными державами.

В свою очередь, эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в беседе с RT заметил, что США не желают терять не только влияние на Турцию, но и её рынок вооружений, так как прекрасно понимают, что Анкара всегда сможет найти альтернативу в этой области.

«В Турции много американского оружия и военной техники, и американцы не хотят терять здесь свои позиции, тем более что они продолжают поставлять республике вооружения. Это масштабное взаимодействие, затрагивающее интересы американских производителей. Ну и, конечно, никто в Вашингтоне не хочет, чтобы ослабли связи Турции с НАТО», — сказал Балмасов.

Он также подчеркнул, что для США крайне важно удержать Турцию в своей орбите влияния, и для этого Вашингтону придётся так или иначе считаться с её мнением. По словам аналитика, Анкара осознаёт, что сейчас она занимает довольно сильную позицию, особенно с учётом её участия в переговорном процессе между Москвой и Киевом.

«Эрдоган всячески демонстрирует, что он влиятельный лидер, особенно на фоне некоторых европейских политиков, и что директивы Вашингтона для него не указ. Тем самым он зарабатывает себе очки на международной арене и укрепляет свои позиции регионального лидера», — резюмировал Балмасов.