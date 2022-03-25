Эрдоган заявил, что Турция не присоединится к санкциям против России

Власти Турции не смогут присоединиться к санкциям против России, так как не могут позволить своим гражданам замёрзнуть без российского газа. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«С точки зрения санкций, мы оцениваем определённые линии ООН, но не будем забывать, что мы не можем отложить в сторону наши отношения с Россией», — цитирует газета Hürriyet Эрдогана.

По его словам, он не может оставить турецких граждан «мёрзнуть зимой без российского газа».

Эрдоган также заявил о невозможности полностью перезагрузить газовую отрасль Турции.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования «всех скомпрометировавших себя валют».

Премьер-министр Словении Янез Янша выразил уверенность, что в Европе «не будут платить за российский газ в рублях».