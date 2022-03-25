Эрдоган заявил, что Турция не присоединится к санкциям против России

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Власти Турции не смогут присоединиться к санкциям против России, так как не могут позволить своим гражданам замёрзнуть без российского газа. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган заявил, что Турция не присоединится к санкциям против России
  • AP
  • © Markus Schreiber

«С точки зрения санкций, мы оцениваем определённые линии ООН, но не будем забывать, что мы не можем отложить в сторону наши отношения с Россией», — цитирует газета Hürriyet Эрдогана.

По его словам, он не может оставить турецких граждан «мёрзнуть зимой без российского газа».

Эрдоган также заявил о невозможности полностью перезагрузить газовую отрасль Турции. 

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования «всех скомпрометировавших себя валют».

Премьер-министр Словении Янез Янша выразил уверенность, что в Европе «не будут платить за российский газ в рублях».

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