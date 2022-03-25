Эрдоган заявил, что Турция не присоединится к санкциям против России
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«С точки зрения санкций, мы оцениваем определённые линии ООН, но не будем забывать, что мы не можем отложить в сторону наши отношения с Россией», — цитирует газета Hürriyet Эрдогана.
По его словам, он не может оставить турецких граждан «мёрзнуть зимой без российского газа».
Эрдоган также заявил о невозможности полностью перезагрузить газовую отрасль Турции.
23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.
Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования «всех скомпрометировавших себя валют».
Премьер-министр Словении Янез Янша выразил уверенность, что в Европе «не будут платить за российский газ в рублях».