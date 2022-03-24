Премьер Словении: никто не будет платить за газ в рублях
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«Никто не будет платить в рублях», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.
23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.
Впоследствии лидер попросил правительство дать соответствующую директиву «Газпрому».
Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.