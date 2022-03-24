Премьер Словении: никто не будет платить за газ в рублях

Премьер-министр Словении Янез Янша выразил уверенность, что в Европе «не будут платить за российский газ в рублях».

«Никто не будет платить в рублях», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Впоследствии лидер попросил правительство дать соответствующую директиву «Газпрому».

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.