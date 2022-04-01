В Турции заявили, что нельзя «сжигать все мосты» с Россией

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Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в интервью TRT Haber, что «сжигать все мосты» с Россией недопустимо.
В Турции заявили, что нельзя «сжигать все мосты» с Россией
  • AP
  • © Emrah Gurel

«Почему Турция выступает посредником? Потому что, как я говорил ранее, сжигать все мосты с Россией недопустимо. Кто тогда будет говорить с Россией, кто будет поддерживать переговорный процесс? Обязательно нужен актор», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за содействие в проведении в Стамбуле переговоров с Украиной.

31 марта Эрдоган заявил об отказе Турции присоединяться к санкциям против России.

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