Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в проведении в Стамбуле переговоров с Украиной
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за содействие в проведении в Стамбуле переговоров с Украиной.
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В свою очередь, Эрдоган поблагодарил Путина за помощь по линии российского Минобороны в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны боевых действий на Украине.
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