Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в проведении в Стамбуле переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за содействие в проведении в Стамбуле переговоров с Украиной.

РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В свою очередь, Эрдоган поблагодарил Путина за помощь по линии российского Минобороны в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны боевых действий на Украине.