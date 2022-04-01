Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в проведении в Стамбуле переговоров с Украиной

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за содействие в проведении в Стамбуле переговоров с Украиной.
Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в проведении в Стамбуле переговоров с Украиной
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В свою очередь, Эрдоган поблагодарил Путина за помощь по линии российского Минобороны в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны боевых действий на Украине.

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