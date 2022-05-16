Путин: Россия ответит на расширение военной инфраструктуры НАТО на Швецию и Финляндию

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У России нет проблем с Финляндией и Швецией, их вступление в НАТО не создаёт угрозу для страны, но вызовет ответную реакцию, заявил российский президент Владимир Путин на саммите ОДКБ в Москве.
Путин: Россия ответит на расширение военной инфраструктуры НАТО на Швецию и Финляндию
  • AP
  • © Olivier Matthys

«У России... нет проблем с этими государствами, поэтому в этом смысле непосредственной угрозы для нас расширение за счёт этих стран не создаётся, но расширение военной инфраструктуры на эту территорию безусловно вызовет нашу ответную реакцию», — сказал он.

Какой будет эта реакция, Россия решит, исходя из тех угроз, которые будут созданы, отметил Путин.

«Вообще-то, проблемы создаются на голом месте. Ну, будем соответствующим образом на это и реагировать», — сказал глава государства.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё не считает, что Россия представляет угрозу для его страны.

Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует.

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