Ниинистё не считает, что Россия «планировала атаки» на Финляндию
- AFP
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«Я не думаю, что они планировали атаки на Финляндию ни тогда, ни сейчас», — сказал глава государства, слова которого приводит РИА Новости.
Ниинистё при этом отметил, что ситуация с безопасностью изменилась.
«Европа и мир сейчас более серьёзно разделены. Места для неприсоединения почти не осталось», — отметил глава Финляндии.
14 мая финский президент заявил российскому лидеру Владимиру Путину в ходе состоявшегося телефонного разговора, что его страна намерена вступить в Североатлантический альянс.
Путин, в свою очередь, подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует.