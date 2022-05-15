Ниинистё не считает, что Россия «планировала атаки» на Финляндию

Президент Финляндии Саули Ниинистё не считает, что Россия представляет угрозу для его страны. Об этом он сказал в интервью CNN.

«Я не думаю, что они планировали атаки на Финляндию ни тогда, ни сейчас», — сказал глава государства, слова которого приводит РИА Новости.

Ниинистё при этом отметил, что ситуация с безопасностью изменилась.

«Европа и мир сейчас более серьёзно разделены. Места для неприсоединения почти не осталось», — отметил глава Финляндии.

14 мая финский президент заявил российскому лидеру Владимиру Путину в ходе состоявшегося телефонного разговора, что его страна намерена вступить в Североатлантический альянс.

Путин, в свою очередь, подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует.