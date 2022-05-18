В США заявили о возможности разрешения озабоченностей Турции по расширению НАТО

Озабоченности Турции по вопросу вступления в НАТО Финляндии и Швеции можно разрешить, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Озабоченности Турции могут быть разрешены», — приводит РИА Новости слова Салливана на брифинге.

По его словам, Хельсинки и Стокгольм напрямую работают с Анкарой по вопросу устранения данных озабоченностей.

Ранее агентство DPA со ссылкой на источники сообщило, что Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

До этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО.