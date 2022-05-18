«Срок очень смелый»: удастся ли ВВС США в ближайшие месяцы получить работающую гиперзвуковую ракету

ВВС США заявили об успешном испытании прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW. Ракета была запущена со стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress и достигла скорости, в пять раз превышающей скорость звука, отметили военные. При этом три предыдущих испытательных пуска провалились. Ранее в американских ВВС планировали довести ракету до стадии «начальной боеспособности» к концу сентября, однако в Пентагоне и конгрессе страны признались, что не верят в эти сроки. Военные эксперты отмечают, что у программы гиперзвукового оружия в Штатах по-прежнему много технических проблем, которые быстро не решить.

ВВС США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A. Об этом говорится в официальном заявлении, распространённом американскими воздушными силами.

В сообщении отмечается, что испытания состоялись 14 мая. На них гиперзвуковая ракета была запущена с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress. Бригадный генерал Хит Коллинз, руководитель программы ВВС США по вооружению, назвал пуск «большим достижением».

«Это большой успех для оружейного сектора и наших ВВС, достигнутый командой по разработке гиперзвуковой ракеты ARRW. Её упорство, компетентность и целеустремлённость стали залогом этого успеха, позволившим преодолеть прошлогодние трудности. Мы готовы опираться на полученный опыт и продолжать развивать гиперзвуковое направление», — приводят его слова ВВС США.

Сообщается, что испытательный пуск был осуществлён во время полёта у побережья штата Калифорния. После отделения от внешнего пилона B-52H Stratofortress ракета AGM-183A достигла гиперзвуковой скорости, превысив в полёте скорость звука в пять раз, утверждается в сообщении ВВС США.

«Начальная боеспособность»

Ракета AGM-183A разрабатывается корпорацией Lockheed Martin совместно с ВВС США в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon — «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования»). Она представляет собой гиперзвуковую ракету с отделяемым парящим блоком, запуск которой производится с летящего самолёта.

Предполагается, что дальность её полёта составит порядка 925 км, а максимальная скорость — до 20 Махов. На первом этапе такими ракетами планируется оснащать стратегические бомбардировщики.

© Kyle Brasier, Air Force

Стоит отметить, что нынешнему успешному испытанию предшествовала череда из трёх неудачных запусков, после которых в США усомнились в том, что данную ракету удастся привести в состояние так называемой ранней эксплуатационной готовности к 30 сентября 2022 года, о чём заявляли в ВВС.

Неудачные испытания привлекли внимание информационного агентства Bloomberg, которое в марте выпустило материал о прогрессе американской гиперзвуковой программы под названием «Неудачные испытания гиперзвуковых ракет создают для США проблемы в гонке за Китаем и Россией».

«Неудачные испытания гиперзвуковых ракет создают для США проблемы в гонке за Китаем и Россией»

© Bloomberg

«У американского проекта гиперзвукового оружия возникает ряд трудностей на этапе разработки, который, по нынешним прогнозам, обойдётся минимум в $1,4 млрд, прежде чем будет достигнута «начальная боеспособность». ВВС США ещё не опубликовали оценочную стоимость закупок и не заявили, сколько единиц такого оружия им потребуется», — отмечал Bloomberg.

Планы ВВС США и корпорации Lockheed Martin прокомментировали и в Пентагоне. Замминистра обороны США Хайди Шу, курирующая разработку новых технологий, заявила, что она «поддерживает активные усилия ВВС по ускорению процесса разработки», однако «достижение боеспособности к 30 сентября — срок очень смелый».

Также указанный срок подвергли сомнению и в конгрессе США. С соответствующим заявлением выступил демократ Джим Купер, председатель подкомитета палаты представителей, осуществляющего надзор за программой.

«США предстоит много наверстать, чтобы догнать Китай. Чтобы восстановить лидерство, которое мы упустили в 1970-е, потребуется нечто большее, чем пресс-релиз 30 сентября», — подчеркнул конгрессмен.

Он заявил, что для достижения паритета с другими странами — операторами гиперзвукового оружия программе США нужны инженерное совершенство и ускоренное тестирование. Однако даже в этом случае, добавил Купер, есть большие сомнения в том, что США смогут догнать своих соперников, учитывая последние неудачи.

«Готовиться нейтрализовать возможности»

Напомним, что за последние несколько лет американские военачальники разного уровня неоднократно отмечали, что США значительно отстают от России и Китая в сфере разработки гиперзвукового оружия.

Одно из самых значимых заявлений по этому поводу ещё в 2020 году сделал генерал ВВС Джон Хайтен, тогда занимавший пост замглавы Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США. Он раскритиковал подход Пентагона к разработкам, напомнив, что предыдущие проекты Управления перспективных исследовательских программ Минобороны США (DARPA) по созданию гиперзвукового оружия закончились неудачей.

Ракета AGM-183A

© Giancarlo Casem, Air Force

«У нас были две программы — HTV-1 и HTV-2 под эгидой DARPA. Они не сработали. Что мы сделали после того, как они потерпели провал? Мы начали многолетние исследования этих неудач, а затем закрыли программы. Ускоряются не таким образом», — сетовал тогда Хайтен.

В свою очередь, в январе этого года замминистра обороны Хайди Шу заявила, что Америка не планирует сокращать отставание от России и Китая в сфере разработки гиперзвукового оружия. При этом, по словам Шу, речь идёт вовсе не о техническом отставании США, а якобы о целесообразности участия в гонке с Москвой и Пекином по разработке такого оружия.

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что американским военным и промышленникам предстоит пройти значительный путь, прежде чем они получат гиперзвуковое оружие, пригодное к серийному производству и применению.

«Сейчас Пентагон закрыл целый ряд программ, в рамках которых шла работа по созданию гиперзвукового оружия, и сосредоточился только на разработке ракет воздушного базирования. Все остальные программы были неудачные, но и оставшуюся я бы не стал характеризовать как особенно успешную», — подчеркнул собеседник RT.

Главными препятствиями для американской программы, судя по данным из открытых источников, по-прежнему являются жаростойкие материалы и система управления ракетой.

«Есть много проблем, которые ещё не решены. Одно успешное испытание после трёх провальных — это прорыв, но небольшой», — отметил Юрий Кнутов.

Однако, несмотря на нынешние неудачи, США рано или поздно могут преодолеть технические трудности с разработкой гиперзвукового оружия, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. И России нужно готовиться к этому и разрабатывать средства нейтрализации, отметил он в комментарии RT.

«Серийное производство американских гиперзвуковых средств поражения может быть запущено через пять или семь лет. Это реальность, которую нужно соответствующим образом оценивать и готовиться нейтрализовать возможности и средства, которые появятся в США», — подчеркнул эксперт.

Россия должна быть готова к появлению у США гиперзвукового оружия, независимо от того, сколько времени уйдёт на его разработку, добавил Игорь Коротченко.

«Рано или поздно американское гиперзвуковое оружие станет реальностью. Произойдёт ли это на год позже или на год раньше, никакой принципиальной разницы для России нет. Это новый вызов, на который мы соответствующим образом должны реагировать. Здесь важны не сроки, а тенденции», — отметил собеседник RT.

Юрий Кнутов в разговоре с RT напомнил, что сейчас у ВС РФ есть системы С-400 и С-500, которые потенциально могут перехватить гиперзвуковую воздушную цель.

Кроме того, РФ уже имеет практическое преимущество в этой сфере как страна — оператор гиперзвукового оружия, отметил Кнутов.

«У нас уже несколько лет на вооружении стоят подобные ракеты. Оружие такого типа разрабатывается достаточно долго. В России ещё в начале 1990-х годов велись работы с гиперзвуковой ракетой «Холод», был произведён испытательный полёт. Прежде чем мы смогли создать подобное оружие, прошло несколько десятилетий. Но это не говорит о том, что США не вели схожих работ, однако какие-то спорные результаты появляются только сейчас», — заключил собеседник RT.