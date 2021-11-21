Генерал из США призвал срочно догонять Россию и Китай в области гиперзвуковых вооружений

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Соединённым Штатам нужно догонять Китай и Россию в области гиперзвуковых вооружений, сообщает газета The Hill со ссылкой на слова заместителя командующего Космическими силами США генерала Дэвида Томпсона.
Генерал из США призвал срочно догонять Россию и Китай в области гиперзвуковых вооружений
  • Pixabay

Как отмечает издание, потенциал американских гиперзвуковых ракет не столь продвинут, как у китайских и российских аналогов.

Томпсон предупредил, что отставание в этой области может иметь негативные последствия для национальной безопасности.

«Нам нужно быстро догонять, Китай обладает потрясающей гиперзвуковой программой. Такое развитие событий очень беспокоит нас: оно сильно усложняет проблему стратегического предупреждения», — цитирует его газета.

По данным издания, в октябре США провели «неудачные тесты» собственного гиперзвукового оружия.

В исследовательской службе конгресса рассказали, что причина отставания США от КНР и России заключается в том, что, «в отличие от китайских и российских, большинство американских гиперзвуковых ракет не разработаны под ядерные боеголовки».

«В результате американские ракеты требуют большей точности и их разработка технологически более трудная, чем у российских и китайских аналогов», — говорится в служебной записке ведомства.

Подробнее — в материале Ино ТВ.

Ранее капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс в статье для The Wall Street Journal сообщил, что Россия и Китай обзавелись вооружениями, которые «значительно осложняют» или вовсе исключают возможность использования авианосных соединений у целевых территорий.

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