Le Monde: все условия сложились, чтобы европейцам грозила холодная зима с дорогим газом

В Европе осталось мало запасов газа, при этом впереди зима, ветряные мельницы не могут работать в полную силу, на инфраструктурных объектах происходят аварии, а Алжир перекрыл трубопровод через Марокко в Испанию. И в этих условиях Германия приостанавливает процедуру одобрения «Северного потока — 2». Как отмечают эксперты, есть реальная опасность, что Европа столкнётся с перебоями в поставках электроэнергии, если зима будет холодной, пишет Le Monde.

Работы на трубопроводе «Северный поток — 2» закончились ещё в сентябре, но газ по нему не пойдёт в ближайшие месяцы. Германия приостановила процедуру его одобрения, и, как только об этом стало известно, цены на поставку энергоресурсов выросли на 18%. Как предрекает Le Monde, цены на газ и, соответственно, электроэнергию будут оставаться высокими ближайшее время.

Москва рассчитывала на запуск «Северного потока — 2» осенью. Тогда этот трубопровод мог бы поставлять ещё по 55 млрд кубометров газа в год. Но, учитывая длительность процесса согласования, вряд ли он заработает до конца зимы. При этом ожидается, что в этом сезоне будет большое потребление ресурсов для отопления и производства электричества.

«Есть реальная обеспокоенность, что, если у нас будет холодная зима, у нас могут быть перебои с электричеством в Европе», — приводит издание слова главы биржевой компании Trafigura Джереми Уира. По его словам, чтобы избежать сохранения высоких цен, Берлину лучше бы ускорить процесс выдачи разрешения «Северному потоку — 2».

При этом решение Германии о приостановке случилось в критический момент, когда собрались сразу несколько факторов: запасов аномально мало, на инфраструктуре происходят аварии, ветра слишком слабые, чтобы работали ветряные мельницы, а в Германии и Великобритании повышенное потребление метана. К тому же повышенный спрос на сжиженный природный газ в Азии привёл к росту цен в Европе.

При этом «Газпром» экономно расходует газ из Сибири и Арктики. Он действует в рамках контрактов, отказывается поставлять дополнительный газ по ветке газопровода, которая идёт через Украину, чтобы Киев не получил больше денег за транзит. Хотя Владимир Путин и уверяет, что Россия не использует энергоресурсы в политических целях, российский президент обладает большой властью на рынке, отмечает автор статьи.

«Газовый царь», как называет его издание, напоминает Европе, что она сама решила выйти из долгосрочных контрактов на поставку газа. И итоге цена на газ побила все исторические рекорды. Вторая причина, почему Россия заняла выжидательную позицию, была озвучена Дмитрием Песковым: скорейший запуск «Северного потока — 2» мог бы изменить цены на газ в Европе.

Как напоминает автор статьи, Россия обеспечивает 35% потребления европейских стран. «Газпром» сильно упрочил свои позиции после 2008 года. Но этот показатель сильно разнится у стран и зависит как от их экспортёров, так и от доли газа в энергопотреблении. Например, Франция закупается у «Газпрома» лишь на 15%, остальная доля приходится на собственную атомную и гидроэнергию.

На энергетической безопасности европейских стран сказываются и другие кризисы. Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно заявил, что заблокирует транзит газа из России, — впрочем, Путин эту угрозу не подтвердил. В свою очередь, и Алжир перекрыл трубопровод, который нёс газ через Марокко в Испанию. Так что в этом году на полную будут работать электростанции на угле, делает вывод Le Monde.