WSJ: оружие России и Китая значительно снижает эффективность авианосцев ВМС США

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Россия и Китай обзавелись вооружениями, которые «значительно осложняют» или вовсе исключают возможность использования авианосных соединений у целевых территорий, рассказал в статье для The Wall Street Journal капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс.
WSJ: оружие России и Китая значительно снижает эффективность авианосцев ВМС США
  • © U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Erik Mel

В материале автор отмечает, что современные возможности американских кораблей не дают возможности наносить удары по целям на берегу при наличии обороны. По его мнению, для конкурирования с Китаем и Россией США должны наращивать дальность нанесения ударов.

«В настоящее время и Китай, и Россия обзавелись эффективными боевыми средствами, которые значительно осложняют, если вообще не исключают возможность подхода авианосных соединений к целевым территориям», — приводит слова Хендрикса РИА Новости.

По его мнению, если на палубах авианосцев не появятся пилотируемые или беспилотные самолёты дальнего радиуса действия, то авианосные ударные группировки «не смогут оказать значительного влияния на сдерживание России и Китая».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» с фрегата Северного флота в Белом море.

В начале октября ВМФ России провёл испытания ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря.

Полковник в запасе Виктор Литовкин в беседе с RT рассказал о преимуществах ракеты «Циркон». По его словам, эта ракета достигнет цели в любое время суток и при любых погодных условиях.

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