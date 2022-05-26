«Реакция последует со всего мира»: что стоит за попытками ЕС конфисковать зарубежные активы России

Евросоюз с начала спецоперации на Украине заморозил активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд, сообщают СМИ со ссылкой на данные Еврокомиссии. К тому же ЕК намерена рассмотреть законопроект, позволяющий конфисковывать замороженные российские активы, чтобы, как уточняют СМИ, направлять их Киеву. Эта идея неоднократно озвучивалась ранее европолитиками. В частности, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС должен по возможности использовать российские активы для восстановления Украины. При этом в отдельных странах сообщества признают, что воплотить такую инициативу в жизнь будет проблематично, так как придётся менять отдельные положения законодательства. В свою очередь, эксперты считают, что попытки экспроприировать собственность России и её граждан может ударить по репутации Евросоюза.

Европейский союз с начала спецоперации РФ на Украине блокировал активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд. Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на данные Еврокомиссии (ЕК).

«В ходе украинской войны российские олигархи потеряли доступ к роскошным яхтам, недвижимости и другим активам на сумму почти €10 млрд», — утверждает DPA.

При этом ещё 8 апреля Целевая группа по замораживанию и аресту активов, созданная ЕК для обеспечения координации на уровне ЕС по осуществлению санкций против включённых в перечень российских и белорусских олигархов, сообщала, что сумма аналогичного перечня составила €6,7 млрд. Она также уточняла, что на стоп были поставлены и операции на сумму около €196 млрд.

Помимо этого, по данным DPA, Еврокомиссия также должна будет рассмотреть законопроект, который позволит конфисковывать замороженные российские активы и передавать их в пользу Украины, например в качестве помощи для восстановления страны. Однако пока в ЕК озвучили только предложение о приравнивании обхода санкций к преступлению в ЕС. Целесообразность расширения списка преступлений там объясняют, в частности, необходимостью следить за добросовестностью исполнения ограничений, наложенных на Россию из-за действий на Украине.

«Такие общие нормы ЕС, в свою очередь, облегчат расследование, судебное преследование и обеспечение наказуемости фактов несоблюдения ограничительных мер во всех государствах-членах в равной степени», — говорится на сайте Еврокомиссии.

В связи с этим предлагается добавить нарушение ограничительных мер в список преступлений Евросоюза по ст. 83 (1) Договора о функционировании Европейского союза (ДФЕС). В ЕК поясняют, что подобный закон позволит устранить разницу в подходах стран ЕС к определению меры наказания за нарушение наложенных рестрикций.

«Из-за такой рассогласованности лица, подпадающие под действие ограничительных мер, могут их обходить», — следует из пресс-релиза.

Здание Еврокомиссии

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Попытки экспроприации

Между тем идея изъять замороженные российские зарубежные активы, будь то частные или государственные, в последнее время активно обсуждается в Евросоюзе. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 25 мая призвал оппозицию страны поддержать внесение изменений в Конституцию, которые позволят конфисковать российское имущество в республике. По его мнению, было бы «огромным позором», если бы представители оппозиции вдруг взялись защищать «имущество российских олигархов».

Согласно мартовскому отчёту правительства страны, Варшава заморозила на счетах на своей территории свыше 140 млн злотых ($33 млн).

За конфискацию высказалась и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления 24 мая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

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«Мы будем, действуя рука об руку, помогать Украине возрождаться из пепла… Нам стоит задействовать всё, что только можно, в том числе, если получится, замороженные нами российские активы», — подчеркнула она.

Днём ранее Латвия, Литва, Эстония и Словакия подготовили письмо для министров финансов стран — членов ЕС, в котором призывают конфисковать российские активы и направить на восстановление Украины. При этом, согласно документу, с которым ознакомился Reuters, если законные пути изъятия собственности найти не удастся, то их можно было бы использовать в качестве рычага для принуждения России компенсировать Украине ущерб.

Первым в Европе с этой инициативой выступил председатель Европейского совета Шарль Мишель. В интервью агентству Интерфакс-Украина 5 мая он выразил мнение, что конфискация российских активов в пользу Украины является якобы «вопросом справедливости».

Эту инициативу позднее поддержал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, высказавшись в пользу такого шага в интервью газете Financial Times (FT) 9 мая.

«Я бы определённо поддержал такое решение, потому что оно предельно логично», — сказал он.

Дипломат также подчеркнул, что вопрос о том, как оплачивать восстановление Украины, стал одним из важнейших политических вопросов, учитывая ту «невероятную сумму денег», которая для этого понадобилась бы.

Флаги стран ЕС

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Правовые препятствия

Вместе с тем в ЕС признают, что с юридической точки зрения провести задуманную экспроприацию будет крайне непросто. Так, глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в интервью FT 21 мая заявил, что Германия открыта в том, что касается этой идеи, но «всё ещё нужно разобраться с правовыми вопросами и последствиями для международного порядка, основанного на правилах». Он также выступил против изъятия частных активов российских бизнесменов.

«Страны, основанные на верховенстве права, предоставляют гарантии (неприкосновенности. — RT) частной собственности. Преграды на пути к её конфискации очень высоки», — напомнил министр.

По его мнению, в этом случае лучше избрать другую тактику и убеждать состоятельных россиян «вносить вклад в репарации Украине на добровольной основе».

Сложность «юридического уровня этого вопроса» признал и Шарль Мишель. В интервью агентству Интерфакс-Украина он напомнил, что в ЕС существует 27 правовых систем и во многих государствах — членах ЕС для этого потребуется решение суда.

«Это трудный и долгий процесс», — пояснил политик.

Однако киевские власти не оставляют попыток ускорить процесс передачи российских активов Украине. Так, президент страны Владимир Зеленский в видеообращении 20 мая призвал западных партнёров «законным способом признать, что Россия должна понести материальную ответственность» за причинённый ущерб. По его словам, они должны подписать многосторонний договор, на основе которого все российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикциях государств-партнёров, после заморозки должны быть конфискованы и направлены в специальный фонд для пострадавших от военных действий.

Ранее, 13 мая, с аналогичной просьбой к странам «Большой семёрки» (G7) обратился и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы говорим о сотнях миллиардов долларов США и евро, и предпосылка очень проста: Россия должна заплатить политически, экономически и финансово. Я ценю позитивную реакцию стран G7 на мою просьбу», — заявил министр.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

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«По сути дела, беззаконие»

Опрошенные RT эксперты считают, что вероятность принятия в ЕС законопроекта о конфискации российского зарубежного имущества в нынешнем контексте достаточно велика. Однако, как отметил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, для этого европейцам придётся поступиться своими принципами.

«Если ЕС воплотит идею с конфискацией, то европейским странам придётся перешагнуть через священный для них принцип неприкосновенности частной собственности и верховенство права. И если там ещё остались трезвомыслящие люди, то они должны понимать, что конфискация имущества без должного правового основания — это, по сути дела, беззаконие и преступление», — пояснил он в беседе с RT.

Его мнение разделяет и профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев. По его словам, то, что сейчас обсуждает Брюссель, является попыткой легализовать «настоящий грабёж».

«Понятно, что такие действия полностью уничтожают репутацию ЕС и Запада как нормальных, цивилизованных партнёров. Это приводит к тому, что инвесторы из других стран — Китая, Индии и особенно арабских стран — понимают, что это так обращаются не с какими-то малыми региональными государствами, а с крупнейшими активами крупнейшего собственника в лице РФ. И следующие на очереди могут быть они, если однажды попадут в опалу к Западу», — заметил эксперт в комментарии RT.

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Он также допустил, что столь недружественные акции со стороны Евросоюза могут осложнить дальнейшие переговоры с Россией.

В свою очередь, профессор международного права МГУ Дмитрий Лабин в комментарии RT отметил, что с принятием общеевропейского закона о конфискации российского имущества могут быть проблемы, так как для его ввода в действие необходимо, чтобы он получил одобрение во всех странах ЕС.

«Процедура принятия любых решений в ЕС требует единогласия. Только при этом условии такие значимые вопросы вступают в силу. Полагаю, что согласование нынешнего вопроса будет труднодостижимо», — высказал мнение аналитик.

В пользу низкой вероятности принятия такого законопроекта высказался и Павел Фельдман.

«Здесь больше шума, чем реальных действий со стороны европейских союзников. Да, в качестве пиара, меры, направленной на поддержку Киева, это выглядит красиво. Но совершенно другое дело принять законопроект, который отрицает все те принципы либерального европейского общества, на которых оно формировалось и до сих пор стоит», — указал политолог.

По его мнению, если же Брюсселю вопреки всем правовым нормам удастся протащить подобный законопроект, то он может ударить по нему самому.

«Реакция последует со стороны обеспеченных людей всего мира. Они начнут выводить свои активы, которые когда-то сосредоточили на территории Европейского союза. Просто потому, что они разочаруются в ЕС как в месте, куда можно было спокойно вкладывать свои заработанные активы и не беспокоиться об их сохранности», — резюмировал Фельдман.