Еврокомиссия предложила рассматривать обход санкций как преступление в ЕС
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.
«Сегодня Еврокомиссия предлагает добавить нарушение ограничительных мер ЕС в список преступлений Евросоюза», — отмечается в сообщении.
Вместе с этим Еврокомиссия предлагает конфисковать активы и имущество физических и юридических лиц, которые нарушили санкции.
Ранее замминистра финансов США Уолли Адейемо в ходе встречи с представителями ряда иностранных финансовых организаций предупредил их о рисках подпадания под вторичные санкции в случае содействия уклонению от антироссийских санкций.