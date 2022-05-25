Еврокомиссия предложила рассматривать обход санкций как преступление в ЕС

Еврокомиссия предложила рассматривать обход санкций против России как преступление в Евросоюзе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

«Сегодня Еврокомиссия предлагает добавить нарушение ограничительных мер ЕС в список преступлений Евросоюза», — отмечается в сообщении.

Вместе с этим Еврокомиссия предлагает конфисковать активы и имущество физических и юридических лиц, которые нарушили санкции.

Ранее замминистра финансов США Уолли Адейемо в ходе встречи с представителями ряда иностранных финансовых организаций предупредил их о рисках подпадания под вторичные санкции в случае содействия уклонению от антироссийских санкций.