Страховка от рисков: почему Китай стал сокращать вложения в госдолг США после блокировки российских резервов Западом

Переменчивая международная обстановка не отразилась на отношениях России и Китая, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. При этом, как отметил глава российского дипведомства Сергей Лавров, пока Запад занимает позицию диктатора, экономические связи Москвы и Пекина будут расти ещё быстрее. По оценке экспертов, в условиях санкций российско-китайский товарооборот может обновить рекорд по итогам 2022 года. Азиатская республика активно наращивает импорт энергоресурсов и продовольствия, а также укрепляет партнёрство с бизнесом из РФ. Тем временем блокировка Штатами российских резервов стала сигналом для КНР, считают эксперты. Пекин сократил вложения в американский госдолг до минимума за 12 лет и может увеличить инвестиции в Россию для сбережения денег, не исключают аналитики.

Российско-китайские отношения выдержали новые испытания переменчивой международной обстановки и при этом всегда поддерживали «верное направление прогресса», заявил во вторник, 24 мая, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Сотрудничество Китая и РФ обладает значительной внутренней движущей силой и самостоятельной ценностью, оно не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию извне», — цитирует ТАСС дипломата.

По его словам, в дальнейшем Москва и Пекин продолжат продвигать идею многополярности мира и выступать против гегемонии и блоковой конфронтации в международных отношениях. Аналогичную позицию накануне озвучил и глава российского МИД Сергей Лавров.

«У нас протяжённая граница с Китайской Народной Республикой и общие интересы по отстаиванию принципов справедливости, многополярности в международных делах. Экономически взаимная выгода налицо. Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти ещё быстрее», — сказал Лавров в рамках проекта Гимназии имени Примакова «100 вопросов лидеру».

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Отметим, что за первые четыре месяца 2022 года товарооборот России и Китая увеличился на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и достиг $50,09 млрд. Такие данные приводит Главное таможенное управление КНР.

Согласно оценке ведомства, по итогам всего 2021 года объём взаимной торговли между Москвой и Пекином впервые превысил $147 млрд. При этом уже в текущем году показатель может вновь обновить рекорд и достигнуть $169—176 млрд, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Как отметил эксперт, наблюдаемая динамика отчасти связана с возросшими ценами на энергоносители. Хотя, например, свою нефть Россия продаёт Китаю со скидкой, с января по апрель денежный объём её поставок вырос более чем на 40% в годовом выражении — до $17,1 млрд. Кроме того, на фоне санкций Запада в отношении Москвы Пекин стал активнее закупать и российскую сельхозпродукцию.

«Сейчас, помимо зерна, мы поставляем в страну готовую продукцию из него, например сладости. Продаём и изделия из мяса, рапс, сою. Также в Китай идут компоненты для создания косметики. Расширилась и география поставок: теперь наши товары попадают и в центральную, и в южную части страны, а не только в приграничные с Россией регионы», — добавил Маслов.

Кроме того, по словам эксперта, Россия и Китай наращивают партнёрство на уровне бизнеса, в сфере безопасности и транспорта, а также укрепляют инвестиционное сотрудничество. Например, Пекину интересны вложения в российские инфраструктурные проекты, автопром и целлюлозно-бумажную промышленность. Помимо этого, усиливается взаимодействие в финансовой сфере, отметила аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

«Народный банк Китая не стал участвовать в блокировке золотовалютных резервов России, а теперь ЦБ РФ постепенно наращивает долю китайских юаней в своих запасах. В дальнейшем это партнёрство будет только укрепляться», — предположила собеседница RT.

Соседский опыт

Напомним, с конца февраля 2022 года США, Европейский союз и ряд других государств продолжают вводить против России всё новые санкции. Так Запад реагирует на проведение военной спецоперации на Украине.

В общей сложности за последние три месяца недружественные страны ввели уже около 7,8 тыс. антироссийских рестрикций. При этом всего в отношении Москвы сейчас действует свыше 10,5 тыс. ограничительных мер — больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых. Об этом говорится в материалах глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Ограничения, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Одновременно многие международные компании объявили об уходе из РФ, а почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд) оказалась заморожена.

Любопытно, что после беспрецедентной блокировки Западом российских ЗВР Китай заметно уменьшил вложения в госдолг США. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина.

Как следует из материалов ведомства, в марте 2022 года общий объём инвестиций Пекина в казначейские ценные бумаги Соединённых Штатов (трежерис) снизился более чем на $15 млрд — до $1,04 трлн. Значение стало самым низким с июня 2010-го.

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Трежерис Министерства финансов США — это долговые обязательства, гарантируемые правительством страны. Государства покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг американской экономике.

КНР начала планомерно сокращать вложения в американский госдолг ещё в 2019 году. Тогда на фоне торговой войны с Соединёнными Штатами Китай уступил Японии статус крупнейшего держателя американских госбумаг. При этом эксперты не исключают, что Пекин станет активнее выводить свои средства из трежерис.

«Раньше Китай расценивал госдолг США в качестве эффективного инструмента для вложений, но сейчас пересматривает свою позицию из-за угрозы потери денег. Пекин видит, что Вашингтон использует блокировку средств в качестве рычага давления на те страны, с политикой которых Штаты не согласны. Поэтому КНР не хочет рисковать», — объяснил Алексей Маслов.

По его словам, опасения Китая могут быть связаны в том числе с обострением тайваньского вопроса. В последние месяцы США расширяют военно-политическую поддержку Тайваня, а 23 мая глава Белого дома Джо Байден заявил о готовности при необходимости задействовать войска для оказания помощи островной территории. Пекин в ответ на это выразил решительный протест США. Как подчеркнули в КНР, вопрос статуса Тайваня является сугубо внутренним делом Китая, который не потерпит вмешательства со стороны любых внешних сил.

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В сложившихся обстоятельствах китайские финансовые власти могут начать переводить свои деньги из американских госбумаг в более надёжные для Пекина инструменты. Речь может идти в том числе о российских активах, предположил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Освободившиеся деньги КНР может вкладывать в Россию. Например, для Китая вполне могут быть привлекательны российские долговые бумаги, так как мы показали себя ответственным заёмщиком, несмотря на геополитические трения и санкции со стороны западных партнёров. Также Пекину интересны наши проекты в нефтегазовой сфере, из которых на фоне санкций постепенно выходит европейский бизнес», — пояснил собеседник RT.

Как полагает аналитик, Китаю будет сложно в короткие сроки вывести все вложенные в трежерис деньги, но по мере дальнейшего роста противоречий с Вашингтоном Пекин продолжит распродавать казначейские бумаги Штатов. Более того, примеру КНР могут последовать и другие государства, считает специалист.

«Страны, которые в принципе не выступают против внешнего политического курса США, скорее всего, тоже будут стараться постепенно выходить из американского госдолга. Долгое время вложения в такие активы считались безрисковыми, но сейчас всё большему числу инвесторов становится понятно, что в реальности риск всё же есть», — заключил Разуваев.