«Создаются удобные конструкции»: как Россию и Китай хотят исключить из системы обмена данными АТЭС

США, Япония, Канада, Южная Корея, Тайвань, Филиппины и Сингапур планируют создать новую глобальную структуру для обмена данными, которая будет закрыта от Китая и России, пишут СМИ. Предполагается, что новая система будет использоваться для обмена информацией как с другими участниками Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), так и с государствами, не входящими в этот форум. По некоторым данным, также планируется пересмотреть правила трансграничной конфиденциальности АТЭС. Эксперты отмечают, что Вашингтон и его союзники таким образом хотят изолировать Москву и Пекин, однако добиться этого будет практически невозможно.

Семь участников Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) — США, Япония, Канада, Южная Корея, Тайвань, Филиппины и Сингапур — планируют создать новую глобальную структуру для обмена данными, которая будет изолирована от России и Китая, пишет японская деловая газета Nikkei.

Издание отмечает, что эти стороны заинтересованы в организации схемы, параллельной Системе правил трансграничной конфиденциальности (CBPR), которую сейчас используют в АТЭС. Новая структура будет независима от этого объединения и будет «активно допускать участие со стороны государств, не входящих в АТЭС», сообщает Nikkei.

«Поскольку Россия и Китай являются членами форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, возникли опасения по поводу потока персональных данных. Новые правила создают рамочную структуру для членов, которые доверяют друг другу. Планы предусматривают включение стран, не входящих в АТЭС, в том числе государств Южной Америки», — говорится в публикации.

Экономический форум

Напомним, форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества был образован в 1989 году по инициативе Австралии и Новой Зеландии. Его основные задачи заключаются в углублении экономической интеграции, расширении торговли и усилении экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

АТЭС формально не является международной организацией, так как не имеет устава. Форум работает на основе консенсуса и действует как международный консультативный орган для обсуждения экономических вопросов.

Сейчас в состав АТЭС входит 21 страна и территория. Россия присоединилась к работе форума в 1998 году, Китай — в 1991-м.

Форум АТЭС

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После приёма в АТЭС России, Перу и Вьетнама в 1998 году в силу вступил десятилетний мораторий на дальнейшее расширение состава форума. Он был продлён в 2007 году, а в ноябре 2021-го посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский заявил, что мораторий приобрёл бессрочный характер.

«Вопрос о расширении АТЭС не стоит. Некоторое время назад в АТЭС был введён мораторий. Сначала он был рассчитан на определённый период времени. Но по прошествии этого времени позиции экономик АТЭС по этому вопросу не изменились. Поэтому есть такое понимание, что этот мораторий действует в АТЭС бессрочно», — цитирует Барского ТАСС.

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Российский дипломат тогда подчеркнул, что перед форумом стоят задачи другого характера, нежели увеличение числа его участников.

Стоит отметить, что после начала российской спецоперации украинский посол в Малайзии и постпред на Филиппинах Александр Нечитайло призвал приостановить членство Москвы в АТЭС и АСЕМ (форуме «Азия — Европа»), а также исключить её из диалогового партнёрства с АСЕАН (Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии).

При этом страны Азиатско-Тихоокеанского региона, входящие в эти объединения, разделились в своём отношении к давлению на Москву в связи со спецоперацией. Так, в ходе голосования на Генассамблее ООН по резолюции с призывом немедленно прекратить боевые действия, а затем и во время голосования по вопросу участия России в Совете по правам человека ООН ряд государств выступил за принятие документов, ряд воздержался, некоторые проголосовали против второй резолюции.

Попытки сдерживания

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что процесс создания новой системы обмена данными был инициирован США и навязан странам-сателлитам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы попытаться отрезать Россию и Китай от АТЭС.

«Цели совершенно очевидны. Отдаление и понижение в отношениях с Россией и Китаем будет продолжаться, политическое давление будет продолжаться. Никаких позитивных изменений в политике Запада по отношению к Китаю и России не будет», — подчеркнул собеседник RT.

Однако полной изоляции Москвы и Пекина добиться не получится, считает Брутер.

«Уже сейчас мы видим, что у США и стран Запада в вопросе международной изоляции России получается далеко не всё. У них есть сложности», — отметил эксперт.

АТЭС

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В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин подчеркнул, что США уже давно пытаются размыть образованные после холодной войны системы и площадки международного взаимодействия, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Это не первая подобная инициатива и не первая попытка создания новых международных форматов, которые были бы более лояльными к США. Сейчас ведётся работа над формированием новой позиции в отношении России и Китая. Для этого вне рамок уже существующих международных форматов создаются удобные конструкции с привлечением других государств, в том числе в Азии», — отметил эксперт в комментарии RT.

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Он также выразил мнение, что сейчас изолировать Пекин и Москву от остальных членов АТЭС, тем более одновременно, не получится.

«Это просто смешно. Но попытки будут. Степень когнитивной недостаточности у наших западных партнёров иногда принимает острые формы», — рассказал аналитик.

При этом государства АТЭС, которые захотят продолжить сотрудничество с КНР и Россией, получат куда больше выгоды от новых возможностей, чем страны, которые последуют за США, считает Мухин.

«Российская Федерация и Китай, безусловно, продолжат торгово-политические отношения со странами региона. Более того, будет усиливаться и военно-политическая составляющая сотрудничества. То есть эффект будет ровно противоположным. Западные партнёры же будут выбивать из своих конгрессов и парламентов финансирование на создание таких новых систем и структур — речь идёт о довольно утилитарном интересе», — заключил политолог.