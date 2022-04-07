Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ
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Об этом сообщает РИА Новости.
За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58.
Проект резолюции подготовил ряд западных стран, в их числе США, Украина, Латвия.
Как пояснили агентству в офисе председателя ГА ООН, после принятия резолюции Россия сохраняет место в СПЧ ООН, но лишается права голоса и права выступать.
Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН 7 апреля рассмотрит вопрос о приостановке членства России в Совете по правам человека ООН.