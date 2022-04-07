Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ

Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека ООН.

Об этом сообщает РИА Новости.

За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58.

Проект резолюции подготовил ряд западных стран, в их числе США, Украина, Латвия.

Как пояснили агентству в офисе председателя ГА ООН, после принятия резолюции Россия сохраняет место в СПЧ ООН, но лишается права голоса и права выступать.

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН 7 апреля рассмотрит вопрос о приостановке членства России в Совете по правам человека ООН.