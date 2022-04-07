Полянский прокомментировал вынесение на голосование членства России в СПЧ ООН
«Это знаковое решение США и их союзников, которое может иметь разрушительные последствия для системы ООН», — цитирует Полянского РИА Новости.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Генеральная ассамблея ООН 7 апреля проведёт голосование по вопросу отстранения России от участия в Совете по правам человека Организации Объединённых Наций.