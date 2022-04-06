Сенатор Цеков прокомментировал вынесение на голосование членства России в СПЧ ООН

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Генеральная Ассамблея ООН 7 апреля проведёт голосование по вопросу отстранения России от участия в Совете по правам человека Организации Объединённых Наций.

«Это что-то выходящее за рамки нормальной работы организации, за рамки здравой работы ООН. Я считаю, что каждая страна имеет право быть в Совете по правам человека ООН», — сообщил парламентарий.

По его словам, в государствах ЕС очень часто ведутся дискуссии о демократии и правах человека, однако при этом допускаются нарушения различных норм.

«Там действуют, нарушая все общепризнанные нормы демократии, международного права, тем более нормы международного права в рамках такой структуры, как ООН», — пояснил Цеков.

Как отметил сенатор, США стремятся исключить Россию из всевозможных международных органов и организаций, чтобы «политически и экономически подавить».

«Россия демонстрирует свою волю, свой характер. Это им не нравится. Они стремятся чуть ли не уничтожить Россию. Ничего у них, конечно, не получится, но сил на это будет потрачено много», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось о запланированном на 7 апреля в ГА ООН голосовании по вопросу отстранения России от участия в Совете по правам человека ООН.