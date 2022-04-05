США рассчитывают 7 апреля поднять в ГА ООН вопрос участия России в СПЧ

США рассчитывают провести заседание Генассамблеи ООН по вопросу участия России в Совете по правам человека (СПЧ) 7 апреля, заявила постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

«Этот вопрос должен обсуждаться в Генеральной Ассамблее, и мы надеемся сделать это как можно скорее — на этой неделе, возможно, уже в четверг», — приводит ТАСС слова Томас-Гринфилд в интервью Национальному общественному радио.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отреагировал на попытки Запада исключить Россию из Совета ООН по правам человека.

До этого официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что исключение России из СПЧ ООН стало бы опасным прецедентом.