Постпред России при ООН Василий Небензя отреагировал на попытки Запада исключить Россию из Совета ООН по правам человека.

По его словам, невообразимо, что «Запад и остальные» стремятся исключить Россию «из тех или иных многосторонних форумов, существующих в мире». Как отметил Небензя, эти попытки носят «беспрецедентный характер».

«Это не облегчит, не стимулирует, не упростит то, что происходит на переговорах о мире между Россией и Украиной», — цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что исключение России из СПЧ ООН стало бы опасным прецедентом.