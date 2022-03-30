Представитель генсека Дюжаррик: исключение России из СПЧ ООН стало бы опасным прецедентом

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Исключение России из состава Совета ООН по правам человека (СПЧ) стало бы опасным прецедентом. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Это решать странам-членам. Они устанавливают правила для организации, членами которой они являются», — цитирует РИА Новости Дюжжарика. 

По его словам, «есть определённый уровень беспокойства в связи с созданием опасного прецедента».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что идея об исключении России из ООН по-прежнему остаётся маргинальной, несмотря на рост антироссийской пропаганды на Западе. 

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