Представитель генсека Дюжаррик: исключение России из СПЧ ООН стало бы опасным прецедентом
«Это решать странам-членам. Они устанавливают правила для организации, членами которой они являются», — цитирует РИА Новости Дюжжарика.
По его словам, «есть определённый уровень беспокойства в связи с созданием опасного прецедента».
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что идея об исключении России из ООН по-прежнему остаётся маргинальной, несмотря на рост антироссийской пропаганды на Западе.