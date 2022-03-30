Представитель генсека Дюжаррик: исключение России из СПЧ ООН стало бы опасным прецедентом

Исключение России из состава Совета ООН по правам человека (СПЧ) стало бы опасным прецедентом. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Это решать странам-членам. Они устанавливают правила для организации, членами которой они являются», — цитирует РИА Новости Дюжжарика.

По его словам, «есть определённый уровень беспокойства в связи с созданием опасного прецедента».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что идея об исключении России из ООН по-прежнему остаётся маргинальной, несмотря на рост антироссийской пропаганды на Западе.