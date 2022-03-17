Захарова назвала маргинальной идею об исключении России из ООН

Идея об исключении России из ООН по-прежнему остаётся маргинальной, несмотря на рост антироссийской пропаганды на Западе. Такое мнение выразила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Идея об исключении России из ООН, несмотря на стремительный рост абсолютно беспринципной антироссийской пропаганды в западных СМИ, всё-таки продолжает относиться к разряду маргинальных», — сказала Захарова.

По её словам, «Вашингтон и его единомышленники, которые поддержали введение санкций в отношении нашей страны, в сумме не составляют даже простого большинства в Генассамблее ООН».

Захарова подчеркнула, что остальные же страны готовы развивать с Россией конструктивные, взаимовыгодные отношения, «невзирая на давление и грубый шантаж со стороны коллективного Запада».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты давят на Китай, Турцию и ряд других стран из-за сотрудничества с Россией.

В Белом доме подчеркнули, что США создадут для Китая «значительные последствия» в случае шагов, направленных на нарушение американских санкций против России.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не позволят помогать России компенсировать её экономические издержки.

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что страны Запада давят на Китай, чтобы ограничить доступ России к её резервам в юанях.