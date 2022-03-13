Силуанов: Запад давит на Китай с целью ограничить доступ России к резервам в юанях

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Страны Запада давят на Китай для того, чтобы ограничить доступ России к её резервам в юанях, заявил российский министр финансов Антон Силуанов.
Силуанов: Запад давит на Китай с целью ограничить доступ России к резервам в юанях
  • AFP
  • © WANG Zhao

Он напомнил, что часть золотовалютных резервов России находится в юанях.

«Мы видим, какое давление оказывается со стороны западных стран на Китай с тем, чтобы ограничить взаимную торговлю с Китаем. Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях», — сказал Силуанов в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Министр добавил, что надеется на сохранение сотрудничества с Китаем благодаря партнёрским отношениям.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Китай по-прежнему является надёжным партнёром России.

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