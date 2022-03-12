Замглавы МИД Рябков назвал КНР надёжным партнёром России

Китай по-прежнему является надёжным партнёром России, заявил в эфире Первого канала замглавы российского МИД Сергей Рябков.

По его словам, российская сторона удовлетворена тем, как на данном отрезке развивается диалог и взаимодействие с Китаем.

«Это наш ближайший сосед, друг, стратегический партнёр, надёжный партнёр», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Он отметил, что в российско-китайских отношениях наработаны «уникальные, особые ресурсы».

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил о необходимости поддержания переговорного процесса между Россией и Украиной.