Замглавы МИД Рябков назвал КНР надёжным партнёром России
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По его словам, российская сторона удовлетворена тем, как на данном отрезке развивается диалог и взаимодействие с Китаем.
«Это наш ближайший сосед, друг, стратегический партнёр, надёжный партнёр», — приводит РИА Новости слова Рябкова.
Он отметил, что в российско-китайских отношениях наработаны «уникальные, особые ресурсы».
Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил о необходимости поддержания переговорного процесса между Россией и Украиной.