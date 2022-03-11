Глава Госсовета КНР отметил важность переговорного процесса между Россией и Украиной
«Необходимо прикладывать максимальные усилия, чтобы поддержать Россию и Украину в преодолении трудностей, прекращении огня, в проведении переговоров для достижения мирного результата», — приводит его слова РИА Новости.
Кэцян отметил, что Китай намерен развивать сотруднические отношения со всеми сторонами.
«Китайская сторона глубоко обеспокоена ситуацией на Украине, мы искренне надеемся на ее скорейшее урегулирование», — заключил он.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Анталье заявил, что российская и украинская стороны пока не достигли решения по прекращению огня.
Лавров по итогам переговоров заявил, что российская сторона настроена вести переговоры с Украиной в Белоруссии серьёзно.