Глава Госсовета КНР отметил важность переговорного процесса между Россией и Украиной

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Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил о необходимости поддержания переговорного процесса между Россией и Украиной. Он отметил, что Пекин поддерживает любые усилия сторон по мирному урегулированию ситуации.

«Необходимо прикладывать максимальные усилия, чтобы поддержать Россию и Украину в преодолении трудностей, прекращении огня, в проведении переговоров для достижения мирного результата», — приводит его слова РИА Новости.

Кэцян отметил, что Китай намерен развивать сотруднические отношения со всеми сторонами.

«Китайская сторона глубоко обеспокоена ситуацией на Украине, мы искренне надеемся на ее скорейшее урегулирование», — заключил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Анталье заявил, что российская и украинская стороны пока не достигли решения по прекращению огня.

Лавров по итогам переговоров заявил, что российская сторона настроена вести переговоры с Украиной в Белоруссии серьёзно.

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