В Госдепе заявили о поддержке США дипломатических шагов по решению ситуации на Украине
«Мы недвусмысленно заявили правительству Украины, что готовы поддержать любую дипломатию, которую оно пожелает проводить (с Россией. — RT)», — цитирует ТАСС Прайса.
По его словам, Вашингтон не будет «подталкивать» Киев к каким-либо уступкам в переговорах с Москвой.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Анталье заявил, что российская и украинская стороны пока не достигли решения по прекращению огня.
Лавров по итогам переговоров заявил, что российская сторона настроена вести переговоры с Украиной в Белоруссии серьёзно.