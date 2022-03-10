В Госдепе заявили о поддержке США дипломатических шагов по решению ситуации на Украине

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Соединённые Штаты готовы поддержать любые дипломатические шаги, которые Украина желает предпринять с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы недвусмысленно заявили правительству Украины, что готовы поддержать любую дипломатию, которую оно пожелает проводить (с Россией. — RT)», — цитирует ТАСС Прайса.

По его словам, Вашингтон не будет «подталкивать» Киев к каким-либо уступкам в переговорах с Москвой.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Анталье заявил, что российская и украинская стороны пока не достигли решения по прекращению огня.

Лавров по итогам переговоров заявил, что российская сторона настроена вести переговоры с Украиной в Белоруссии серьёзно.

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