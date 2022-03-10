Глава МИД Украины Кулеба: Москва и Киев пока не достигли решения по прекращению огня

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Анталье заявил, что российская и украинская стороны пока не достигли решения по прекращению огня.
Глава МИД Украины Кулеба: Москва и Киев пока не достигли решения по прекращению огня
  • AP

«Также мы поднимали вопрос прекращения огня, на 24 часа, чтобы разрешить наиболее насущные вопросы гуманитарного характера. Мы не добились прогресса по этому вопросу», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что встреча Лаврова и Кулебы при посредничестве главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу в Анталье продлилась 90 минут.

Лавров по итогам переговоров заявил, что российская сторона настроена вести переговоры с Украиной в Белоруссии серьёзно.

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