Глава МИД Украины Кулеба: Москва и Киев пока не достигли решения по прекращению огня
- AP
«Также мы поднимали вопрос прекращения огня, на 24 часа, чтобы разрешить наиболее насущные вопросы гуманитарного характера. Мы не добились прогресса по этому вопросу», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее стало известно, что встреча Лаврова и Кулебы при посредничестве главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу в Анталье продлилась 90 минут.
Лавров по итогам переговоров заявил, что российская сторона настроена вести переговоры с Украиной в Белоруссии серьёзно.