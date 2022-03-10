Глава МИД Украины Кулеба: Москва и Киев пока не достигли решения по прекращению огня

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Анталье заявил, что российская и украинская стороны пока не достигли решения по прекращению огня.

«Также мы поднимали вопрос прекращения огня, на 24 часа, чтобы разрешить наиболее насущные вопросы гуманитарного характера. Мы не добились прогресса по этому вопросу», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что встреча Лаврова и Кулебы при посредничестве главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу в Анталье продлилась 90 минут.

Лавров по итогам переговоров заявил, что российская сторона настроена вести переговоры с Украиной в Белоруссии серьёзно.