Лавров заявил о давлении США на ряд стран из-за сотрудничества с Россией

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Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что Соединённые Штаты давят на Китай, Турцию и ряд других стран из-за сотрудничества с Россией.
Лавров заявил о давлении США на ряд стран из-за сотрудничества с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Helen King

«Просто хамство, которое извергается из Вашингтона, оно, я не знаю, запредельное», — сказал Лавров, комментируя действия США в отношении других стран.

По его словам, «ещё более поразительно то, что подобного рода шантаж применяется в отношении таких древних цивилизаций, как Китай, Индия, Египет».

Ранее в Белом доме подчеркнули, что США создадут для Китая «значительные последствия» в случае шагов, направленных на нарушение американских санкций против России.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не позволят помогать России компенсировать её экономические издержки.

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что страны Запада давят на Китай, чтобы ограничить доступ России к её резервам в юанях. 

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что Москва и Пекин смотрят на ситуацию в мире схожим образом.

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