Госдеп: США не позволят помогать России компенсировать её экономические издержки

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США не позволят каким-либо странам помогать России компенсировать экономические издержки от ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Госдеп: США не позволят помогать России компенсировать её экономические издержки
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

«Мы в наших контактах очень чётко донесли до Пекина, что не позволим каким-либо странам компенсировать России её потери», — приводит РИА Новости слова Прайса на брифинге.

По его словам, американская сторона предупредила КНР о последствиях возможной поддержки российской военной операции на Украине для двухсторонних отношений.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что страны Запада давят на Китай для того, чтобы ограничить доступ России к её резервам в юанях. Он добавил, что надеется на сохранение сотрудничества с Китаем благодаря партнёрским отношениям.

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