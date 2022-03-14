Госдеп: США не позволят помогать России компенсировать её экономические издержки

США не позволят каким-либо странам помогать России компенсировать экономические издержки от ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы в наших контактах очень чётко донесли до Пекина, что не позволим каким-либо странам компенсировать России её потери», — приводит РИА Новости слова Прайса на брифинге.

По его словам, американская сторона предупредила КНР о последствиях возможной поддержки российской военной операции на Украине для двухсторонних отношений.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что страны Запада давят на Китай для того, чтобы ограничить доступ России к её резервам в юанях. Он добавил, что надеется на сохранение сотрудничества с Китаем благодаря партнёрским отношениям.