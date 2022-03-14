Госдеп: США не позволят помогать России компенсировать её экономические издержки
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«Мы в наших контактах очень чётко донесли до Пекина, что не позволим каким-либо странам компенсировать России её потери», — приводит РИА Новости слова Прайса на брифинге.
По его словам, американская сторона предупредила КНР о последствиях возможной поддержки российской военной операции на Украине для двухсторонних отношений.
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что страны Запада давят на Китай для того, чтобы ограничить доступ России к её резервам в юанях. Он добавил, что надеется на сохранение сотрудничества с Китаем благодаря партнёрским отношениям.