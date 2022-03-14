В МИД Китая сообщения о «просьбе» России оказать военную помощь назвали дезинформацией

Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь назвал дезинформацией сообщения о том, что Россия якобы запрашивала у Китая военную помощь для специальной военной операции на Украине.

Как пишет РИА Новости, он подчеркнул, что в последнее время США активно распространяют нацеленную против Китая ложную информацию по украинскому вопросу.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил ранее, что американские власти уведомили Пекин о «последствиях» в том случае, если КНР попытается помочь России компенсировать потери в результате западных санкций.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что страны Запада давят на Китай для того, чтобы ограничить доступ России к её резервам в юанях. Он добавил, что надеется на сохранение сотрудничества с Китаем благодаря партнёрским отношениям.