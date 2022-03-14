В МИД Китая сообщения о «просьбе» России оказать военную помощь назвали дезинформацией

Короткая ссылка
Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь назвал дезинформацией сообщения о том, что Россия якобы запрашивала у Китая военную помощь для специальной военной операции на Украине.
В МИД Китая сообщения о «просьбе» России оказать военную помощь назвали дезинформацией
  • © РИА Новости / Павел Львов

Как пишет РИА Новости, он подчеркнул, что в последнее время США активно распространяют нацеленную против Китая ложную информацию по украинскому вопросу.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил ранее, что американские власти уведомили Пекин о «последствиях» в том случае, если КНР попытается помочь России компенсировать потери в результате западных санкций.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что страны Запада давят на Китай для того, чтобы ограничить доступ России к её резервам в юанях. Он добавил, что надеется на сохранение сотрудничества с Китаем благодаря партнёрским отношениям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить