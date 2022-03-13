Советник президента США рассказал о возможных последствиях для Китая из-за помощи России

Власти Соединённых Штатов уведомили Пекин о «последствиях» в том случае, если КНР попытается помочь России компенсировать потери в результате западных санкций. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай на самом деле оказывает материальную и экономическую поддержку России», — цитирует РИА Новости Салливана.

По его словам, «власти США донесли до Пекина, что не потерпят и не допустят, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России её экономические потери».

Советник президента США подчеркнул, что «это повлечёт за собой последствия для КНР».

Ранее российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что страны Запада давят на Китай, чтобы ограничить доступ России к её резервам в юанях.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Китай по-прежнему является надёжным партнёром России.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отметил, что санкции Запада в отношении России отразятся на восстановлении мировой экономики и нанесут ущерб всем сторонам.