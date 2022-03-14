Белый дом пригрозил Китаю последствиями в случае нарушения санкций против России

В Белом доме заявили, что США создадут для Китая «значительные последствия» в случае шагов, направленных на нарушение американских санкций против России.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что если Китай предоставит России военную либо другую помощь, которая нарушает санкции, то «это повлечёт за собой значительные последствия».

При этом она утверждает, что США будут координировать возможные действия с партнёрами и союзниками.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не позволят помогать России компенсировать её экономические издержки.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страны Запада давят на Китай, чтобы ограничить доступ России к её резервам в юанях.