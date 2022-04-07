«Опасный прецедент»: почему Запад продвигает инициативу по исключению России из Совета по правам человека ООН

Генассамблея ООН 7 апреля рассмотрит вопрос о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека. По данным СМИ, основным автором проекта о временном исключении РФ из Совета является Латвия. Ранее о намерении добиваться заморозки членства России заявляли в США. При этом представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что такая инициатива создаёт опасный прецедент. В свою очередь, в Москве подчеркнули, что без РФ работа институтов ООН немыслима. Эксперты считают, что грядущее голосование является проявлением нынешней политики Запада по «отмене РФ».

Генеральная ассамблея (ГА) ООН рассмотрит 7 апреля вопрос о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека (СПЧ). Об этом журналистам заявила представитель председателя ГА Полина Кубиак.

«Специальная сессия (по Украине. — RT) возобновится завтра в 10:00 (17:00 мск. — RT). Голосование состоится или в четверг (7 апреля. — RT), или в пятницу (8 апреля. — RT), в зависимости от продолжительности дебатов», — цитирует ТАСС её слова.

По сведениям РИА Новости, основным автором проекта резолюции выступила Латвия. Россия обвиняется в нарушении прав человека. При этом допускается, что в случае необходимости постановление об исключении РФ может быть пересмотрено.

Предложение о приостановке членства России в Совете ООН было выдвинуто на фоне распространения 3 апреля в интернете снимков из украинского города Буча, на которых были запечатлены погибшие мирные жители со связанными руками. Киев и его западные партнёры поспешили обвинить в убийстве российские войска, которые ещё 30 марта покинули город.

Как отметил в беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, США стремятся исключить Россию из всевозможных международных органов и организаций, чтобы «политически и экономически подавить».

«Россия демонстрирует свою волю, свой характер,… имеет собственную политику, собственное суверенное право. Россия не соглашается идти на поводу у американцев и европейцев. Россия указывает им на те нарушения международного права, которые постоянно следуют с их стороны. Это им не нравится. Они стремятся чуть ли не уничтожить Россию. Ничего у них, конечно, не получится, но сил на это будет потрачено много», — сказал сенатор.

По его мнению, основной вред своими действиями западные страны нанесут не столько РФ, сколько международному сообществу. При этом Цеков добавил, что «всё больше стран понимают, что такое Америка и сочувствуют России».

В ООН

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Чтобы принять решение об исключении РФ из состава СПЧ, за него должны проголосовать две трети участвующих в процедуре. В Совет входят 47 государств—членов. Места там распределены по географическому признаку: 13 мест у группы африканских государств, столько же у азиатских, 6 мест у восточноевропейских стран, 8 — государств Латинской Америки и Карибского бассейна, у западноевропейских и других стран — 7 мест. Члены Совета исполняют свои полномочия в течение трёх лет и не более двух сроков подряд. При этом нынешняя ротация прекращает своё действие в 2023 году.

Изоляция для России

Первыми об исключении России из Совета ООН по правам человека заговорили в США. Так, постпред Соединённых Штатов при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд в ходе визита в Румынию заявила, что она «в тесной координации» с Украиной, европейскими странами и другими партнёрами в ООН будет добиваться блокирования членства России.

«Мы не можем позволять государству-члену, попирающему каждый из дорогих нам принципов, продолжать участвовать в работе Совета ООН по правам человека», — сказала она на пресс-конференции.

В интервью ресурсу NPR постпред отметила, что это исключение не будет лишь символическим и должно рассматриваться как продолжение курса США на изоляцию России. При этом все заявления Москвы о непричастности к инциденту в Буче она назвала «дезинформацией и пропагандой». По её словам, США и их союзники «знают правду» и будут добиваться того, «чтобы все остальные тоже её знали».

«Мы продолжаем рассматривать каждый доступный нам вариант действий, направленных на обличение России, изоляцию России, сплочение всего мира против России. В принципе, я считаю, что объединять мир нам удаётся чрезвычайно успешно», — добавила дипломат.

Намерения США подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ответив утвердительно на вопрос о том, давал ли президент Джо Байден соответствующее указание Томас-Гринфилд.

В тот же день инициативу Вашингтона поддержала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Мнение о якобы неуместности нахождения России в составе Совета ООН 6 апреля высказал и генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Символика ООН

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При этом представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ещё в конце марта говорил, что все подобные инициативы могут создать опасный прецедент.

«Они (страны-члены ООН. — RT) сами устанавливают правила; это организация государств-членов. Однако отмечу, что существует некоторая озабоченность насчёт создания опасного прецедента», — сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли участник СПЧ ООН быть исключён из состава.

В русле западной кампании

В Москве попытки западных стран выбить Россию из Совета по правам человека называют продолжением кампании, направленной на дискредитацию государства.

«Это часть кампании атак на Россию в многосторонних межправительственных структурах Вашингтона и его союзников… (Инициатива является частью. — RT) культуры отмены, а также частью западного менталитета о том, что, если есть проблемы, их нужно не решать, а избавляться вообще от любого упоминания проблемы», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, таким образом Запад пытается давить на Россию из-за отличности её политики от установленных им лекал. Ведь западные страны сегодня стремятся продвигать своё «исключительное» видение мироустройства, хода истории, развития культуры, традиций, ценностей и прав и свобод человека, пояснила дипломат.

«Неучастие России в СПЧ, несомненно, просто подорвёт его универсальность, эффективность и фактически развяжет западным странам руки для осуществления тотального контроля над правозащитной сферой», — заявила Захарова.

Ранее, 5 апреля, в том же ключе высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что деятельность институтов ООН без участия России немыслима и не будет полноценной.

Первый запостпреда России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что решение об исключении России из СПЧ «может иметь разрушительные последствия для системы ООН».

Декоративная мера

Опрошенные RT эксперты считают, что Запад во главе с США, продвигая исключение России из СПЧ ООН, устраивают целое представление с показательным «наказанием», которое на деле не будет иметь каких-то серьёзных последствий для РФ.

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«Исключить Россию, например, из Совбеза ООН не удастся. Поэтому заказчик всего этого концерта в лице США пытается найти альтернативу и устроить такую публичную порку России. Однако учитывая, что срок нынешнего созыва СПЧ истекает уже в 2023 году, эта мера изначально носит только демонстративный характер и не несёт кардинального изменения статуса России в ООН. Однако в медиа можно дать хорошую картинку а-ля «мы РФ наказали очень сильно», — пояснила в беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова.

Вместе с тем эксперт считает, что вся затеянная акция нанесёт серьёзный репутационный ущерб самому ООН.

«Это подрыв системы международных отношений, несмотря на всю демонстративность акта. Даже создание самого прецедента — это очень серьёзная рана на теле ООН. Потому что на экспертном уровне уже рассуждают о возможности вывести РФ из Совбеза ООН. И хотя это было бы экстраординарно, но мы живём в мире, где все основы подтачиваются. Поэтому разрушение архитектуры безопасности глобальной — это уже не шутки», — заметила аналитик.

По мнению политолога Александра Асафова, сегодня есть вероятность того, что Россию всё же исключат из СПЧ, так как США и их союзники планомерно добиваются вывода РФ из международных органов. Однако для самой России это ничем чревато не будет.

«Потому что всё, что можно было разрушить, уже разрушили. И отдельно рассматривать институцию СПЧ как нечто значимое, наверное, уже не приходится. Так что грядущее голосование — это больше инструмент давления, такой же как санкции и высылка дипломатов», — сказал Асафов в разговоре с RT.

Однако у России довольно сильная позиция на мировой арене, в том числе в контексте спецоперации, потому что у неё есть живые свидетели из освобождённых городов, которые отвечают за свои слова и могут выступить на международном трибунале. И их показания вызовут шок у мирового сообщества, у всех тех, кто при плохой игре пытался делать хорошую мину, добавила Федосова.

«Поэтому сейчас Россию пытаются максимально изолировать, чтобы она не успела предоставить весомые доказательства того, что на самом деле происходит на Украине. Ожидаю, что продолжатся провокации и дальнейшее закручивание гаек.ьИ на фоне этих течей в санкционной политике необходимо создать ещё более кровавые провокации и приписать их России», — резюмировала аналитик.