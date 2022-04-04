«Принадлежность к СС уже является преступлением»: почему недопустима героизация дивизии «Галичина»

На Украине продолжается спецоперация Вооружённых сил России. Украинских приверженцев героизации нацизма выдают татуировки с рунами, которые были символикой подразделений СС в фашистской Германии, таких как дивизия СС «Галичина», созданная в 1943 году на Западной Украине. Формирование входило в состав войск ваффен-СС нацистской Германии. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Фёдор Синицын рассказал RT, с какой целью была создана дивизия «Галичина» и почему недопустима героизация тех, кто служил в СС.

— Что такое дивизия «Галичина» и почему она так названа?

— Дивизия «Галичина» — это одно из национальных вооружённых формирований Третьего рейха, созданных в рамках СС и подчинявшихся рейхсфюреру СС Гиммлеру. В свою очередь, СС, как известно, были вооружёнными формированиями при нацистской партии — НСДАП. 14-я дивизия СС «Галиция», или «Галичина» по-украински, набиралась из жителей Западной Украины. Галиция — это территория Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей. В годы войны этот регион был присоединён гитлеровцами к так называемому генерал-губернаторству, созданному из части Польши, с центром в Кракове.

— Когда Галиция вошла в состав СССР?

— Она вошла в состав СССР в сентябре 1939 года. В древности это была территория Киевской Руси. Затем долгое время Галиция входила в состав Польского королевства, потом в состав Австро-Венгрии. После Первой мировой войны снова была включена в состав Польши.

— Галиция была оккупирована немцами уже в июне 1941 года. Почему так произошло?

— С первого же дня войны Красная армия оказывала героическое сопротивление противнику. Один из первых прецедентов отбрасывания противника за пределы советской территории был как раз на Западной Украине — наши войска остановили гитлеровцев в городе Перемышль и даже перешли границу. Но сохранить это достижение не удалось. Как известно, было много обстоятельств, способствовавших неудачному для СССР началу войны.

Укреплённая линия, которая создавалась на случай войны на западной границе, так называемая линия Сталина, была намного дальше на востоке и проходила по предыдущей советско-польской границе, существовавшей до сентября 1939 года. После присоединения Западной Украины, Западной Белоруссии и Прибалтики эти укрепления были законсервированы и частично разоружены. На новых границах до начала войны такой мощной обороны создать не успели.

— Получается, мы сразу потеряли то, что было присоединено по пакту Молотова — Риббентропа?

— Пакт Молотова — Риббентропа — это отдельная большая тема, вокруг которой не прекращаются дискуссии не только историков, но и политиков. Тем не менее ясно одно: когда говорят, что Гитлер обманул Сталина, это не так. Все знали, от мала до велика, что война будет и что она будет с Германией. И Гитлер этого никогда не скрывал. Он об этом написал в своих трудах, которые были изданы ещё в 1920-х годах. Но у Советского Союза был расчёт на то, что нацистская Германия сначала захватит или другим способом подчинит себе основную часть Европы, а уже потом нападёт на нас. Были основания полагать, что сначала Гитлер пойдёт на Францию и Англию. Мы за это время должны были подготовиться к войне, осуществить перевооружение армии. В рамках этой подготовки Сталин также принял решение максимально отодвинуть границу СССР на запад. Потому что если граница проходит под Минском, то при неблагоприятном ходе войны этот город немцы могли захватить в первый же день, а оттуда прямая дорога на Москву. Если же границы СССР будут отодвинуты на несколько сот километров, то будет в запасе больше времени, пока враг будет преодолевать это расстояние. Гитлеру договор о ненападении тоже был нужен — для того чтобы, пока он разбирается с Европой, быть спокойным, что на него с тыла никто не нападёт.

— Когда была создана и как проявила себя дивизия «Галичина»?

— Дивизию начали формировать в 1943 году. В боевые действия она вступила фактически только летом 1944 года, когда дела гитлеровской Германии были уже плохи. «Галичина» приняла участие в боях с советскими войсками, собственно, на территории Галиции. В июле 1944 года состоялась битва около города Броды, в рамках Львовско-Сандомирской наступательной операции Красной армии, где дивизия «Галичина», как и остальные гитлеровские войска, была разгромлена. Основная часть дивизии попала в котёл. Потери её убитыми и ранеными составили около 60% личного состава. Остатки дивизии отступили вместе с вермахтом и впоследствии принимали участие в подавлении Варшавского и Словацкого восстаний, боролись с югославскими партизанами. То есть её фронтовая жизнь была очень короткой, ничего героического в её истории не было.

— Были аналогичные дивизии СС в других странах, занятых гитлеровцами?

— Их было создано достаточно много из представителей оккупированных народов Европы. Практически в каждой захваченной стране пытались создать такие подразделения. Это было связано с тем, что у гитлеровской Германии ощущалась острая нехватка людской силы. Гитлер изначально предполагал молниеносную войну, блицкриг, с полным поражением Советского Союза за несколько месяцев. Гитлер понимал, что Германии не хватит ресурсов живой силы на более длительную войну. Но благодаря нашему сопротивлению эти планы провалились. В 1943 году окончательно стало понятно, что Германия не вытянет войну людскими ресурсами. Поэтому, несмотря на изначальный приказ Гитлера, что никто на оккупированных территориях не должен носить оружия, кроме самих немцев, стали создавать вооружённые формирования из представителей местного населения, чтобы обеспечить вермахт живой силой.

— На Украине во время Великой Отечественной войны, помимо регулярных воюющих армий Советского Союза и Германии, была довольно пёстрая картина вооружённых формирований. Проясните, пожалуйста, кто за что воевал?

— На Украине во время войны действовали партизанские отряды, которые подчинялись советскому штабу партизанского движения, с ними была налажена связь, и они успешно боролись против оккупантов и их пособников, а также с националистическими вооружёнными формированиями. Кроме того, существовали польские партизанские отряды, которые подчинялись эмигрантскому правительству Польши, находившемуся в Лондоне.

— В чём отличие дивизии «Галичина» от других формирований, в частности от украинской вспомогательной полиции, которая была создана на оккупированной гитлеровцами территории?

— Как только началась оккупация, практически сразу началось формирование полицейских, «охранных» структур из местного населения. Германия берегла своих солдат, тем более что у неё не хватало людей для того, чтобы полностью контролировать огромную оккупированную территорию. Если оставлять войска для обеспечения порядка в тылу, значит, меньше будет войск на фронте. Поэтому оккупанты привлекали коллаборационистов из местного населения, которые должны были осуществлять полицейские функции и охранять тылы германской армии. Хоть Гитлер и запрещал вооружать местных, оккупационные власти понимали реалии. Так появились формирования, которых условно называют полицаями. В Киеве, как известно, они участвовали в расстрелах в Бабьем Яре. Они же по приказу гитлеровцев сожгли белорусскую деревню Хатынь вместе с мирными жителями.

— Память о дивизии СС «Галичина» после распада СССР стали восстанавливать на Украине, но ведь СС однозначно признали на Нюрнбергском процессе преступниками. Как это возможно?

— Включение эсэсовских формирований в пантеон героев недопустимо. Сама принадлежность к СС является преступлением согласно решениям Международного военного трибунала в Нюрнберге.

— Известна ли вам судьба ветеранов этой дивизии после окончания войны?

— Большинство из них, очевидно, оказались на Западе, как и многие другие коллаборационисты, и не понесли какого-либо наказания.