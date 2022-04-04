В Британии призвали приостановить членство России в Совете ООН по правам человека

Глава британского МИД Лиз Трасс призвала приостановить членство России в Совете ООН по правам человека на фоне случившегося в Буче.

«Учитывая веские доказательства военных преступлений, в том числе сообщения о массовых захоронениях и чудовищной бойне в Буче, Россия не может оставаться членом Совета ООН по правам человека. Членство России должно быть приостановлено», — написала она в Twitter.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что распространённым Украиной видео о событиях в Буче нельзя доверять — специалисты российского Минобороны выявили признаки фейков и подлога в материалах Киева.

По мнению официального представителя МИД России, смысл преступления киевского режима в Буче заключается в срыве мирных переговоров и в эскалации насилия.

Следственный комитет России расследует провокацию со стороны Киева в Буче.