Санкционный дефицит: почему американские политики призвали исключить Россию из Интерпола

Короткая ссылка
Александр Карпов, Алёна Медведева
Вашингтон должен воспользоваться своим влиянием, чтобы добиться исключения России из Интерпола. Такое обращение группа американских парламентариев направила госсекретарю США Энтони Блинкену и генпрокурору Меррику Гарланду. Конгрессмены требуют прекратить членство РФ в международной организации уголовной полиции из-за спецоперации на Украине. Для достижения этой цели они предлагают пригрозить Интерполу урезанием финансирования из США. При этом на днях руководство организации сообщило, что не будет исключать Россию, поскольку это приведёт к серьёзным последствиям в сфере безопасности. По мнению экспертов, подобные инициативы американских политиков связаны с тем, что западные страны в значительной степени израсходовали перечень возможных санкций в отношении Москвы, поэтому вынуждены прибегать к подобным абсурдным мерам.
Санкционный дефицит: почему американские политики призвали исключить Россию из Интерпола
  • Интерпол
  • Legion-Media
  • © M4OS Photos

Администрация Джо Байдена должна добиться от Интерпола исключения России из состава организации из-за спецоперации на Украине. Об этом говорится в обращении группы конгрессменов США к госсекретарю Энтони Блинкену и генпрокурору Меррику Гарланду, обнародованном американскими СМИ.

Документ составили члены Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе. В это независимое правительственное агентство входят сенаторы и члены палаты представителей от Демократической и Республиканской партий.

«Мы призываем США воспользоваться своим положением в Интерполе (в частности, в Исполнительном комитете Интерпола и Консультативной группе по финансовым вопросам) и чётко дать понять, что любое бездействие в отношении российского злоупотребления Интерполом серьёзно скажется на отчислениях США в бюджет организации и её судебном иммунитете на территории Соединённых Штатов», — говорится в документе.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, на сегодня исключение России из организации маловероятно.

«По крайней мере, я надеюсь на благоразумный исход. Но если такие действия всё же произойдут, то мы поймём, что Интерпол — несамостоятельная организация, она действует по указке одной очень хорошо известной нам страны, которая претендует на исключительность», — подчеркнул политик в комментарии RT.

Если США всё же добьются прекращения членства России в Интерполе, они «сожгут за собой все мосты», считает Красов.

«Это будет очень серьёзным вызовом всей мировой безопасности. Если они попытаются исключить нашу страну, безопасности в мире это не добавит, потому что Россия играет в организации не последнюю роль», — пояснил депутат.

  • Штаб-квартира Интерпола в Лионе
  • Legion-Media
  • © Keitma

Англосаксонский фронт

Ранее пять стран, входящие в разведывательный альянс «Пять глаз» (FVEY), — США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, — потребовали ограничить доступ России к системам Интерпола. Об этом сообщила британский министр внутренних дел Прити Пател.

«Действия России — прямая угроза безопасности отдельных граждан и сотрудничеству международных правоохранительных органов», — написала Пател в Twitter.

Также по теме
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд «Абсолютно неконструктивная позиция»: что стоит за заявлениями США о готовности снять санкции против России
Новые антироссийские санкции будут отменены, если РФ «закончит эту войну», «восстановит мир и признает суверенитет и территориальную...

Однако после этого Интерпол распространил заявление, в котором сообщил, что не будет исключать Россию из организации, так как это обернётся серьёзными последствиями в сфере безопасности.

«На политическом уровне прозвучали призывы приостановить членство или исключить Россию из сети Интерпола. Вместе с тем главы правоохранительных органов со всего мира попросили продолжить сотрудничество с Россией в рамках Интерпола, ссылаясь на серьёзные опасения в сфере безопасности в случае прекращения обмена информацией», — подчеркнули в международной полицейской структуре.

Тем не менее, несмотря на декларируемый нейтралитет, Интерпол всё же принял решение изменить порядок рассмотрения запросов, поступающих от России.

«С целью предотвращения любого потенциального злоупотребления каналами Интерпола в том, что касается преследования лиц, связанных или не связанных с конфликтом на Украине, генеральным секретарём были внедрены усиленные меры по надзору и контролю в отношении России. Исполнительный комитет Интерпола поддержал данное решение», — отмечается в заявлении организации.

В частности, теперь все запросы Москвы будут направляться в руководящие органы Интерпола для проверки на соответствие правилам организации и только после этого будут передаваться адресатам в других странах.

Напомним, Интерпол является международной организацией, объединяющей уголовную полицию и правоохранительные органы 195 стран. СССР был принят в Интерпол в 1990 году. После распада Советского Союза его правопреемницей стала Россия, в стране было создано Национальное центральное бюро Интерпола МВД России.

  • Интерпол
  • Gettyimages.ru
  • © Alexis ORAND/Gamma-Rapho

Американское давление

Стоит отметить, что Вашингтон в лице Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе уже не в первый раз предпринимает попытки ограничить деятельность России в рамках Интерпола. Так, в 2018 году сенаторы — члены комиссии от обеих партий США обратились с призывом к администрации Дональда Трампа и к генеральной ассамблее организации выступить против избрания главой Интерпола кандидата от России Александра Прокопчука.

Генерал-майор полиции Прокопчук с 2011 года возглавлял Национальное центральное бюро Интерпола МВД России, а в 2016-м занял пост вице-президента международной организации. Кроме него, в выборах нового главы Интерпола участвовал Ким Чон Ян — полицейский функционер из Южной Кореи, который ранее занимал пост старшего вице-президента организации.

В своём обращении сенаторы тогда заявили, что Россия якобы использует организацию для сведения счётов и преследования политических оппонентов, а Прокопчук якобы лично этому содействует. В итоге новым президентом Интерпола стал Ким Чон Ян (в ноябре 2021-го его сменил на этом посту представитель ОАЭ генерал Ахмад Насер ар-Раиси).

Также по теме
Александр Прокопчук «Вмешательство в избирательный процесс»: в Кремле назвали письмо американских сенаторов давлением на Интерпол
Письмо американских сенаторов, выступивших против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука, претендующего на пост главы Интерпола,...

Комментируя требование членов американской комиссии, в Кремле тогда назвали его наглядным проявлением вмешательства в избирательный процесс на выборах в международной организации.

Как отметил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, сейчас американские парламентарии пользуются ситуацией вокруг Украины, чтобы добиться своих целей по сдерживанию России, в том числе вновь пытаясь ограничить влияние РФ в Интерполе.

«Они ищут, как, за что и каким образом ещё кольнуть Россию, ограничить её в каких-то областях. Но мы уже сталкивались с этим», — сказал политолог.

При этом очевидно, что исключение из международной полицейской организации такой страны, как Россия, сильно скажется на её эффективности и международном противодействии преступности, констатировал Рогулёв.

«Интерпол занимается международными операциями по трансграничным преступлениям: контрабанде, наркотрафику, отмыванию денег. Это требует международной кооперации. Конечно, Интерпол вряд ли будет исключать Россию из этой системы кооперации, потому что это не принесёт никому никакой пользы», — подчеркнул эксперт.

Саму инициативу членов комиссии при конгрессе США Рогулёв назвал «глупой».

«Это требование не соответствует ни интересам США, ни интересам мирового сообщества и к борьбе с преступностью не имеет никакого отношения. Чисто политическая акция. Они это придумывают, потому что перебрали уже все возможные санкции и теперь пытаются найти ещё хоть какие-то возможности для сдерживания России», — добавил собеседник RT.

  • Капитолий
  • Gettyimages.ru
  • © Anna Moneymaker

С ним солидарен заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Эксперт также выразил мнение, что подобные предложения американские парламентарии выдвигают, потому что в значительной степени исчерпали санкционные возможности в отношении России.

«За исключением некоторых пунктов Россию уже неоткуда исключать и невозможно ничего против России ввести. Поэтому идут на такие совершенно удивительные вещи, как предложение исключить РФ из Интерпола», — пояснил политолог в комментарии RT.

Подобные предложения ясно говорят о том, что политический класс в Вашингтоне не приемлет иной картины мира, кроме американоцентричной, добавил Шаповалов.

«Вместе с тем мы видим, что многие международные организации, которые ранее позиционировали себя в качестве якобы независимых, на деле зависят только от Вашингтона. То есть это фактически американские организации, во всяком случае они подчиняются диктату со стороны США. Поэтому очевидно: если такое же случится с Интерполом, это будет означать, что Интерпол — тоже организация, входящая в американоцентричный мир, защищающая в первую очередь интересы США», — добавил эксперт.

Сейчас Соединённые Штаты в борьбе с Россией используют все доступные методы, реальные и символические удары по Москве. Однако очевидно, что Россия — очень серьёзный игрок, который вносит существенный вклад в борьбу с трансграничной преступностью, напомнил Шаповалов.

«Исключение такой страны из состава Интерпола фактически будет означать начало разрушения этой структуры, поскольку очень сложно представить себе международную систему по борьбе с преступной деятельностью, в которой не состоит одно из крупнейших государств мира. Это абсурд. Подобного рода действия нанесут серьёзный урон деятельности Интерпола», — заключил аналитик.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить