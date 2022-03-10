В Интерполе заявили, что не станут исключать Россию из организации

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Интерпол оставит каналы связи с Россией открытыми, но изменит процедуру приёма запросов от неё, заявили в организации.
В Интерполе заявили, что не станут исключать Россию из организации
  • AFP

«На политическом уровне прозвучали призывы приостановить или исключить Россию из сети Интерпола. Параллельно с этим руководители правоохранительных органов со всего мира также обратились с просьбой о продолжении сотрудничества с Россией через Интерпол, подчеркнув серьёзные проблемы безопасности в случае прекращения обмена информацией», — приводит заявление Интерпола РИА Новости.

Сотрудничество с Россией продолжится, но теперь она не сможет отправлять запросы напрямую в страны-члены, а должна делать это через Генеральный секретариат для проверки на соответствие правилам Интерпола.

«Если передача запроса будет признана соответствующей, Генеральный секретариат распространит его среди стран-членов», — сказали в ведомстве.

Ранее британский министр внутренних дел Прити Пател направила в Интерпол письмо с просьбой приостановить доступ России к системе организации.

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